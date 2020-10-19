Только Найджел Доус остался. Как казахстанский форвард "Барыса" может войти в историю КХЛ

Форвард сборной Казахстана Роман Старченко может войти в историю Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) как лучший снайпер "Барыса" в истории турнира. О том, какой срок ему потребуется для достижения цели и кто является конкурентом, - в материале корреспондента Vesti.kz.
34-летний Старченко - старожил в Лиге, начал свой 13-й сезон в турнире. Один из лучших казахстанских нападающих забил в КХЛ уже 180 голов и отдал 145 голевых передач. В клубной гонке снайперов он обошел Брэндона Боченски (179+265) и уступает только Найджелу Доусу (217+159).
В стартовавшем турнире Старченко отметился четырьмя шайбами и тремя передачами. Лучшим его сезонным результатом являются 24 голевых броска, а в среднем он за турнир отличается 15-17 раз. Чтобы догнать и обогнать Доуса, если он не вернется, "48-му" номеру нужно забить еще 37-38 шайб.
Вполне доступные результаты за два-три сезона. На первое место казахстанец выйдет уже в следующем розыгрыше турнира, если сумеет сохранить темп. Кто главные конкуренты? Помимо виртуальных, как Боченски с Доусом, есть пара реальных.
Это, в-первую очередь, Даррен Диц
(47+74). Капитан "Барыса" результативно начал новый сезон, и если продолжит так же успешно, то сезона за три догонит лидеров. Следующая пара шайб поможет обойти Романа Савченко
(49+87) в гонке среди защитников, а там и до Кевина Даллмэна
(116+246) недалеко.
Второй преследователь Старченко - Никита Михайлис
(51+53). 25-летний форвард не так результативен, если сравнивать с одноклубниками, но на его стороне время. Казахстанец может поднять результативность до 20 голов и более, и тогда он вполне может побороться за место в первой тройке снайперов "Барыса".
Звоним в камбэчную, или как "Барыс" с Михайлисом борется за место в плей-офф КХЛ
Добавим, что 21 октября "Барыс" начнет домашнюю серию игр - примет на своем льду финский "Йокерит". Еще через два дня команда Михайлиса сыграет с "Ак Барсом", а 26 и 28 октября сыграет на выезде с "Сибирью" и "Сочи". На 30 октября намечена домашняя встреча с китайским "Куньлунем".
"Барыс" здорово сыграл". Тренер "Ак Барса" - о похвалах для соперника и интересной игре без голов
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне