Звоним в камбэчную, или как "Барыс" с Михайлисом борется за место в плей-офф КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" вернулся в зону плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), выиграв три матча подряд в овертайме. Подопечные Юрия Михайлиса вышли из карантина, но много времени на раскачку им не потребовалось. Подробнее об особенностях сезона - в материале корреспондента Vesti.kz.
15 очков и шесть побед в 12 матчах - багаж "Барыса" на старте турнира. Тренерский штаб сумел выжать из казахстанской команды не только голы Даррена Дица с Никитой Михайлисом, но и "сухарь" для Йони Ортио. Некоторые другие черты нового "Барыса" - далее.
Во-первых, у команды всего три поражения в основное время и две победы за 60 минут. По проигрышам клуб идет на уровне лидеров турнира, а по выигрышам - как аутсайдер КХЛ. "Барыс" провел на четыре-пять матчей меньше конкурентов.
Во-вторых, три победы "Барыса" в овертайме вывели клуб на первое место в Лиге (у конкурентов по два выигрыша) по этому показателю. 11 очков из 15 казахстанская команда набрала за пределами 60 минут основного времени.
В-третьих, даже успешная серия казахстанского клуба вряд ли позволит ему войти хотя бы в топ-6 конференции с учетом пропущенных игр, как было в прошлых сезонах. Команде важнее удержать позиции в зоне плей-офф и готовиться к Кубку Гагарина, а не бороться за посев.
В-четвертых, только в пяти играх сезона казахстанская команда не позволила отыграться сопернику или не смогла отыграться сама. Семь матчей завершались за пределами 60 минут. Только "Ак Барс" играл так чаще - девять раз.
В-пятых, "Барыс" занимает шестое место в Лиге по эффективности бросков по воротам (10,17 процента) и обходит такие команды, как СКА (9,38), "Ак Барс" (9,26), "Металлург" (9,12) и так далее. Показатели клуба похожи как на выезде (10,12), так и дома (10,24).
Таким образом, новый "Барыс" способен удивлять. Под руководством Михайлиса он может прервать неудачную многолетнюю серию игр в Казани, обыграв
"Ак Барс" впервые в овертайме в истории КХЛ, а может по победам в основное время идти вровень с аутсайдерами Лиги - "Куньлунем" и рижским "Динамо".
Только московский ЦСКА сумел обыграть "Барыс" с разницей в две шайбы. В других 11 встречах казахстанская команда либо выиграла в один гол, либо проигрывала с такой же разницей. Единственный матч, где не было голов в основное время, - это встреча с "Ак Барсом". В других казахстанская команда и пропускала, и забивала.
Лучшие моменты матча, или как "Барыс" вырвал победу у "Ак Барса" в Казани
Добавим, что новую серию игр "Барыс" начнет 21 октября, когда примет на своем льду финский "Йокерит". Еще через два дня команда Михайлиса сыграет с "Ак Барсом", а 26 и 28 октября сыграет на выезде с "Сибирью" и "Сочи".
"Барыс" здорово сыграл". Тренер "Ак Барса" - о похвалах для соперника и интересной игре без голов
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне