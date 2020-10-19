Звоним в камбэчную, или как "Барыс" с Михайлисом борется за место в плей-офф КХЛ

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КХЛ ВХЛ Казахстан (Хоккей) Сборные (хоккей) МХЛ НХЛ Бенди (хоккей с мячом) Женский хоккей
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Звоним в камбэчную, или как "Барыс" с Михайлисом борется за место в плей-офф КХЛ

Казахстанская команда спаслась в трех играх сезона.

Звоним в камбэчную, или как "Барыс" с Михайлисом борется за место в плей-офф КХЛ
Фото: ХК "Ак Барс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0

Казахстанский клуб "Барыс" вернулся в зону плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), выиграв три матча подряд в овертайме. Подопечные Юрия Михайлиса вышли из карантина, но много времени на раскачку им не потребовалось. Подробнее об особенностях сезона - в материале корреспондента Vesti.kz.

15 очков и шесть побед в 12 матчах - багаж "Барыса" на старте турнира. Тренерский штаб сумел выжать из казахстанской команды не только голы Даррена Дица с Никитой Михайлисом, но и "сухарь" для Йони Ортио. Некоторые другие черты нового "Барыса" - далее.


Во-первых, у команды всего три поражения в основное время и две победы за 60 минут. По проигрышам клуб идет на уровне лидеров турнира, а по выигрышам - как аутсайдер КХЛ. "Барыс" провел на четыре-пять матчей меньше конкурентов.

Во-вторых, три победы "Барыса" в овертайме вывели клуб на первое место в Лиге (у конкурентов по два выигрыша) по этому показателю. 11 очков из 15 казахстанская команда набрала за пределами 60 минут основного времени. 

В-третьих, даже успешная серия казахстанского клуба вряд ли позволит ему войти хотя бы в топ-6 конференции с учетом пропущенных игр, как было в прошлых сезонах. Команде важнее удержать позиции в зоне плей-офф и готовиться к Кубку Гагарина, а не бороться за посев.

В-четвертых, только в пяти играх сезона казахстанская команда не позволила отыграться сопернику или не смогла отыграться сама. Семь матчей завершались за пределами 60 минут. Только "Ак Барс" играл так чаще - девять раз.



В-пятых, "Барыс" занимает шестое место в Лиге по эффективности бросков по воротам (10,17 процента) и обходит такие команды, как СКА (9,38), "Ак Барс" (9,26), "Металлург" (9,12) и так далее. Показатели клуба похожи как на выезде (10,12), так и дома (10,24).

Таким образом, новый "Барыс" способен удивлять. Под руководством Михайлиса он может прервать неудачную многолетнюю серию игр в Казани, обыграв "Ак Барс" впервые в овертайме в истории КХЛ, а может по победам в основное время идти вровень с аутсайдерами Лиги - "Куньлунем" и рижским "Динамо".

Только московский ЦСКА сумел обыграть "Барыс" с разницей в две шайбы. В других 11 встречах казахстанская команда либо выиграла в один гол, либо проигрывала с такой же разницей. Единственный матч, где не было голов в основное время, - это встреча с "Ак Барсом". В других казахстанская команда и пропускала, и забивала.

Лучшие моменты матча, или как "Барыс" вырвал победу у "Ак Барса" в Казани

Добавим, что новую серию игр "Барыс" начнет 21 октября, когда примет на своем льду финский "Йокерит". Еще через два дня команда Михайлиса сыграет с "Ак Барсом", а 26 и 28 октября сыграет на выезде с "Сибирью" и "Сочи".

"Барыс" здорово сыграл". Тренер "Ак Барса" - о похвалах для соперника и интересной игре без голов

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Михайлис Юрий Диц Даррен Михайлис Никита Ортио Йони Ак Барс Куньлунь Динамо Рига

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
15:52
Хоккей

Йони Ортио из "Барыса" признан лучшим вратарем недели КХЛ
Сегодня
14:50
Хоккей

Звоним в камбэчную, или как "Барыс" с Михайлисом борется за место в плей-офф КХЛ
Сегодня
13:24
Другие

В Минспорта пояснили распространение запрета на выезд из страны на "Барыс" и сборную по футболу
Вчера
18:01
Хоккей

"Ак Барс" решил обойтись без Доуса в матче против "Барыса"
17 октября
14:32
Хоккей

Старченко обошел Боченски и занял второе место в списке лучших снайперов "Барыса" в КХЛ
17 октября
13:22
Хоккей

Финский вратарь заработал первый "сухарь" в "Барысе"
17 октября
09:16
Хоккей

"Ак Барс", конечно, нас проверил". Защитник "Барыса" записал видеообращение из победной раздевалки в Казани
17 октября
08:49
Хоккей

Лучшие моменты матча, или как "Барыс" вырвал победу у "Ак Барса" в Казани
17 октября
07:45
Хоккей

"Барыс" играл впятером перед своими воротами". Форвард "Ак Барса" назвал поражение от казахстанского клуба обидным
17 октября
07:33
Новости сайта

Назначение тренера "Астаны", победа "Барыса" и строительство арены в Туркестане. Главное к утру
17 октября
01:48
Хоккей

"Барыс" здорово сыграл". Тренер "Ак Барса" - о похвалах для соперника и интересной игре без голов
17 октября
01:30
Хоккей

"Еще не осознал победу". Тренер "Барыса" - о матче с "Ак Барсом", "сухаре" Ортио и роли Даллмэна со Старченко
17 октября
00:54
Хоккей

"Барыс" победил одного из лидеров конференции в овертайме и выиграл третий матч подряд в КХЛ
16 октября
21:45
Хоккей

"Барыс" назвал состав на матч с одним из лидеров "Востока"
16 октября
19:45
Хоккей

Время для мести? Канадский форвард "Барыса" иожет отыграться на "Ак Барсе" за неудачи в КХЛ
16 октября
19:31
Хоккей

Гол, который изменил карьеру. Как в "Барысе" могут сделать ставку на 19-летнего автора дебютной шайбы в КХЛ
16 октября
17:51
Хоккей

Впервые за семь лет. Сможет ли "Барыс" обыграть "Ак Барс" в "кошачьем дерби" КХЛ
16 октября
16:15
Хоккей

"Барысу" предрекли поражение после двух побед подряд в КХЛ
16 октября
12:26
Хоккей

"Барыс" и "Ак Барс" спасут исчезающий вид животного
16 октября
10:36
Хоккей

Будет третья победа? Прямая трансляция матча "Барыса" в КХЛ против лидера конференции
15 октября
22:51
Хоккей

Он может остановить "Ак Барс", или тайное оружие "Барыса" против обладателя Кубка Гагарина
15 октября
21:58
Хоккей

"Барысу" нужен новый защитник. Почему команде Михайлиса необходимо укрепить состав для КХЛ
15 октября
18:08
Хоккей

Ошибка или верный выбор. Как новый тренер "Барыса" обошел Скабелку, но уступил Селину в КХЛ
15 октября
17:04
Хоккей

Дицовщина какая-то. Как лидер "Барыса" никого не замечает и разрывает КХЛ
15 октября
16:04
Хоккей

Проигравший "Барысу" российский клуб поместил нападающего в список отказов
15 октября
15:32
Хоккей

"Капитан побежал за победой, капитан ее добыл". КХЛ восхитилась победной шайбой Дица в матче со "Спартаком"
15 октября
11:00
Хоккей

"Казахстанский клуб пока далек от оптимальной формы". КХЛ - о второй победе подряд "Барыса"
15 октября
07:34
Хоккей

"Моя ошибка". Форвард "Барыса" Михайлис рассказал о грубом фоле в матче с "Салаватом Юлаевым"
15 октября
01:42
Хоккей

"Как с этим бороться?". Экс-тренер сборной России - об ошибках "Спартака" в проигранном матче с "Барысом" в КХЛ
15 октября
01:29
Хоккей

"Он задыхался". Тренер "Барыса" - о состоянии легионера из Швеции, победе над "Спартаком" и невезении Фрэттина
28 августа
16:08
Хоккей

Видеообзор разгромной победы "Барыса" над "Сарыаркой"
9 августа
03:39
Хоккей

Как Скабелка выиграл первый трофей после ухода из "Барыса"
7 марта 2020
21:22
Хоккей

Видеообзор победы "Барыса" над "Металлургом" в четвертом матче плей-офф КХЛ
4 марта 2020
00:12
Хоккей

Видеообзор второго матча "Барыс" - "Металлург" в серии плей-офф КХЛ
2 марта 2020
18:15
Хоккей

Первая победа "Барыса" в плей-офф - в проекте "Вокруг матча"
27 августа 2015
22:09
Хоккей

"Барыс" - "Салават Юлаев" (5:3). Фото
14 августа 2015
00:54
Хоккей

"Барыс" - обладатель Кубка Президента по хоккею
9 августа 2015
23:58
Хоккей

Фото: "Барыс" открыл новую арену и одержал на ней первую победу
14 февраля 2015
09:25
Хоккей

Драка Рыспаев VS Меньшиков и другие интересные моменты матча "Сибирь" - "Барыс"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика