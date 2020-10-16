"Барыс" здорово сыграл". Тренер "Ак Барса" - о похвалах для соперника и интересной игре без голов

Главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов
после поражения "Барысу"
в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ) похвалил соперников и посетовал на кадровые проблемы, передает корреспондент Vesti.kz
.
Единственную шайбу в матче забил Роман Старченко
(1:0), который принес
"Барысу" третью подряд победу в овертайме.
- Хорошее движение было, хорошая игра. Не забили. Вратарь команды очень здорово сыграл. Оставил в игре. Ноль голов. Надо забивать. Из домашней серии, это самая интересная игра, - считает Квартальнов.
- Есть понимание, с чем связан этот кризис?
- Ребята, я понимаю, мы где-то очки недобираем. Та игра, которую мы хотим видеть, сегодня она была близка. У нас был тот состав, который выходит и бьется. Ребята здорово сыграли. Многие отсутствуют, но тут ничего не поделаешь. А те ребята, которые есть... Хотелось бы побольше иметь большинства, чтобы можно было спросить. Нагрузка на них серьезная.
- По поводу Да Косты. На сколько удовлетворяет его игра?
- Нас не удовлетворяет его игра. Мы работаем и хотим играть лучше. Если вы проанализируете, то сегодня игра была очень неплохая. Да, не было голов, но игра была интересная. "Барыс" здорово сыграл. Не забили, согласен. Я сегодня доволен командой.
Гол, который изменил карьеру. Как в "Барысе" могут сделать ставку на 19-летнего автора дебютной шайбы в КХЛ
Ранее о матче высказался
главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис
. Он выделил игру Йони Ортио и авторов победного гола. Сам специалист признался, что еще не осознал победу над "Ак Барсом".
Добавим, что в следующем матче казахстанская команда откроет домашнюю серию: 21 октября "Барыс" примет финский "Йокерит", а еще через два дня сыграет с "Ак Барсом".
Ошибка или верный выбор. Как новый тренер "Барыса" обошел Скабелку, но уступил Селину в КХЛ
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне