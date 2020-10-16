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"Еще не осознал победу". Тренер "Барыса" - о матче с "Ак Барсом", "сухаре" Ортио и роли Даллмэна со Старченко

Казахстанский клуб набирает очки третий матч подряд.

"Еще не осознал победу". Тренер "Барыса" - о матче с "Ак Барсом", "сухаре" Ортио и роли Даллмэна со Старченко
Юрий Михайлис. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис после матча с "Ак Барсом" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) рассказал о том, что принесло победу его команде в Казани после почти семи лет неудач, передает корреспондент Vesti.kz.

Основное время игры завершилось вничью (0:0), а в овертайме отличился Роман Старченко.

- Я благодарен команде за сегодняшний матч. Спасибо болельщикам, которые переживали за нас на трибуне и в Казахстане. Спасибо Ортио. Матч на ноль. Скажем так, команда была готова к тяжелой борьбе. Особенно это сказалось во втором периоде, когда соперник, команда "Ак Барс", нас закрыла в зоне. Около двух минут мы не могли поменяться. На характере мы выстояли. Овертайм... Мастерство Даллмэна (Дица - прим. ред.) и Старченко решили исход матча, - поделился Михайлис.

- Осознанно во втором и третьем периодах прижались к воротам?
- У команды "Ак Барс" ближняя лавочка, у нас - дальняя. Если посмотреть на всю игру, то соперник быстро меняется. Это был переломный момент, где мы выстояли.

- Три игры на выезде и три победы в овертайме. Это стечение обстоятельств или делали ставку?
- Такой вопрос. Какое стечение обстоятельств. Команда вошла в игру. Команда физически готова. Играли на характере. Дисциплину подтянули. Больше думает, больше владеет шайбой.

- Шесть очков из шести возможных. В этой игре появился Кирилл Панюков и имел несколько хороших моментов. Отразится ли это на его появлениях в первой команде?
- Достаточно хорошо выглядел. Было у него несколько моментов и он мог забить. С такой игрой он будет в основном составе.

- Все ли хорошо у Антона Сагадеева?
- Скорее всего, дома уже узнаем, когда приедем.

- "Барыс" с 2014 года не побеждал "Ак Барс".
- Конечно, приятно. Просто сейчас такая усталость. Напряженный матч. Я еще толком не осознал, наверное.

- Виделль спас "сухарь" Ортио. Передадите Йони, что он проставиться должен?
- Обязательно.

- У некоторых нападающих нет голов. Например, Мэтт Фрэттин.
- Он готов. Мы знаем уровень его мастерства. Думаю, в ближайших играх он забьет и все наладится.

- Игра в большинстве пока не удается, а вот три на три прекрасно играют.
- Конечно, мы дорабатываем. На первое "пять на три" выходили в одном сочетании, где-то не пошло. Будем что-то еще пробовать. В ближайшее время мы подтянем это.

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Добавим, что в следующем матче казахстанская команда откроет домашнюю серию: 21 октября "Барыс" примет финский "Йокерит", а еще через два дня снова сыграет с "Ак Барсом".

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Ак Барс Михайлис Юрий

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