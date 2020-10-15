Ошибка или верный выбор. Как новый тренер "Барыса" обошел Скабелку, но уступил Селину в КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" догнал конкурентов в борьбе за место в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и может вернуться в топ-8 уже на этой неделе. О старте подопечных Юрия Михайлиса и сравнение с его успешными предшественниками - в материале корреспондента Vesti.kz.
В 11 встречах "Барыс" набрал 13 очков, оставшись без баллов только в трех играх стартовавшего турнира. Система с двумя очками за победу позволяет быстро догонять конкурентов - команда Михайлиса девятая, но еще одна победа вместе с неудачами соперников выведет ее на седьмую строчку.
Динамика набора очков выглядит неплохо - всего три матча проиграны, а в восьми взят хотя бы один балл. Две победы в основное время и несколько камбэков помогли столичной команде выдать крепкий результат на старте турнира. Вряд ли кто-то ожидал, что результат будет таким уверенным.
Два сезона назад, когда ввели новую систему начисления очков, Андрей Скабелка
набрал 15 очков в 11 встречах, а финишировал на втором месте в Восточной конференции. В прошлом регулярном чемпионате специалист из Беларуси практически повторил результат - 14 очков и итоговая вторая строчка.
Только три поражения в основное время? Опять же, результат на уровне Скабелки, у которого было два и четыре неудачных матча на старте турнира. Пара поражений в первых играх было у еще одного известного специалиста в "Барысе" - Ари-Пекки Селина
. Тут нужно учесть, что среднее количество неудачных встреч для первых игр в турнире - четыре-шесть проигранных матчей.
Таким образом, Михайлису удалось не провалить самостоятельный дебют в КХЛ, ведь команда набирает очки и претендует на место в восьмерке сильнейших Восточной конференции. Казахстанский специалист практически в одни показатели идет с самыми успешными тренерами в "Барысе" даже с учетом карантина. Еще несколько валидольных камбэков - и мы забудем, что на скамейке не тренер-легионер.
Если "Барыс" будет прогрессировать, как утверждает
Михайлис, то тренер полностью найдет себя на новой позиции. Учтем, что столичный клуб еще не реализовал
весь свой атакующий потенциал и должен становиться сильнее. Если удержит "Барыс" набранный темп, будет у него и плей-офф, и неплохая сыгранная команда.
Шведский ветеран или канадский Волк. Кто делает результат для "Барыса" в КХЛ
Добавим, что "Барыс" выиграл две встречи подряд в овертайме, а 16 октября сыграет в Казани с "Ак Барсом". Казахстанская команда идет на девятом месте на "Востоке", лишь по дополнительным показателям уступая "Сибири" (по 13 очков). "Ак Барс" расположился на третьем месте, пропустив вперед "Авангард" с "Автомобилистом" из-за меньшего количества побед в основное время (у всех по 25 очков).
"Он задыхался". Тренер "Барыса" - о состоянии легионера из Швеции, победе над "Спартаком" и невезении Фрэттина
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне