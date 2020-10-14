Шведский ветеран или канадский Волк. Кто делает результат для "Барыса" в КХЛ

Шведский нападающий Линус Виделль
в обновленном "Барысе"
должен был стать ведущим распасовщиком, но в половине проведенных матчей в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ) не набрал ни одного очка. О роли 35-летнего легионера и конкуренции в команде - в материале корреспондента Vesti.kz
.
Центрального нападающего приглашали в прошлом сезоне, как усиление состава по ходу турнира, а в стартовавшем чемпионате Виделль стал ключевой фигурой. Шведский форвард должен определять направление атак в первой тройке с Романом Старченко
и Мэттом Фрэттином
, получая много игрового времени.
Швед отметился очками в четырех матчах из девяти. Поучаствовал форвард в двух камбэках в сезоне: сначала он двумя пасами спас ничью в Минске с "Динамо" (4:5 ОТ), а затем помог обыграть "Салават Юлаев" в Уфе (3:2 ОТ), где также выдал два ассиста.
В прошлом сезоне Виделль завершил турнир с 34 (11+23) очками, а новый начал с семью (1+6). Возможно, что эффективность его повысится, когда забивать начнет
канадский голеадор Фрэттин. Способен бить снайперские рекорды и сам шведский ветеран - до прихода в "Барыс" он отыграл с рижским "Динамо" с сезонным показателем 24+24.
Главным конкурентом шведского легионера является 27-летний канадец Кертис Волк
. Центральный нападающий второй атакующей тройки набирал хотя бы очко в восьми из десяти игр и является первым бомбардиром команды (3+5). Примерно так же сильно он дебютировал в Лиге (те же 3+5), но во втором сезоне сыграл слабее, потому что пропустил несколько игр из-за травмы.
Тройка Волка выигрывает снайперскую гонку у Виделля с партнерами. Трио с канадским центром забило десять голов, а с шведским - четыре шайбы. Таким образом, вторая тройка переигрывает лидеров по количеству голов, но самым полезным игроком надо признать Старченко. На его счету - решающий буллит в победном матче и шайба в овертайме.
Клубную снайперскую гонку возглавляет Даррен Диц
с шестью голами. Три передачи ему отдал Виделль, а еще одну - Волк. Заметим, что капитан практически перестал забивать в большинстве: всего один гол при пяти в равных составах. Одна шайба Дица стала победной.
Делая выводы, можно сказать, что тройка Волка на старте смотрится сильнее и разнообразнее, но в звене Виделля играет самый полезный игрок первых игр турнира. Лучше первая тройка раскрывает возможности Дица, и должна быть еще зрелищнее, когда в полную силу заиграет Фрэттин. Есть аргументы и у второго звена - они выступают сбалансированнее и опаснее.
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