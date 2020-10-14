Сыграет или нет? В "Барысе" рассказали появится ли Михайлис в матче со "Спартаком"

Казахстанский форвард Никита Михайлис
был оштрафован за первый грубый фол в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ), и мог быть дисквалифицирован по Дисциплинарному регламенту турнира. Возможное отстранение от игр прокомментировали в пресс-службе "Барыса"
.
За "Удар клюшкой" Михайлиса удалили
до конца матча (5+20) во встрече с "Салаватом Юлаевым" и мог быть подвергнут дополнительным санкциям, но Лига наложила
только денежный штраф.
"КХЛ вынесла решение. Он играет сегодня", - прокомментировали ситуацию с наказанием в клубной пресс-службе.
Таким образом, казахстанский форвард избежал отстранение
от игр (наказание могло быть до пяти встреч).
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Добавим, что 25-летний Михайлис является вторым снайпером "Барыса" с пятью забитыми голами. Сегодня, 14 октября, казахстанская команда играет в Москве со "Спартаком". После десяти игр казахстанская команда занимает девятое место на "Востоке" с 11 очками. Российский клуб идет девятым на "Западе" с 12 баллами.
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