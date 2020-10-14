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КХЛ наказала форварда "Барыса" за грубый фол против игрока "Салавата Юлаева"

В самой игре Михайлис получил штраф "5+20 минут".

КХЛ наказала форварда "Барыса" за грубый фол против игрока "Салавата Юлаева"
Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Континентальная хоккейная Лига вынесла решение по нападающему казахстанского "Барыса" Никите Михайлису, который совершил грубый фол в матче с уфимским "Салаватом Юлаевым" (3:2 ОТ).

"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего "Барыса" Никиту Михайлиса по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу", - гласит заявление на сайте КХЛ.

В самой игре Михайлис получил за этот фол штраф "5+20 минут".

 

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Метки:
Барыс в КХЛ Салават Юлаев КХЛ Михайлис Никита

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