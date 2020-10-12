"Барыс" на выезде отыгрался с 0:2 и победил в овертайме "Салават Юлаев" в КХЛ

"Барыс
" в матче регулярного сезона КХЛ
обыграл на выезде уфимский "Салават Юлаев
", проигрывая по ходу матча 0:2, передает корреспондент Vesti.kz
.
В первом периоде преимуществом владели хозяева площадки, но реализовать его в голы они не сумели.
Но во втором периоде голы пришли - сначала точным броском отметился Шакир Мухамадуллин, затем Александр Алексеев удвоил преимущество башкирского клуба. К этому моменту у "Барыса" получил удаление до конца игры Никита Михайлис
- за удар по ноге соперника.
Перед третьим отрезком игры "Салават" вел со счетом 2:0. В третьем гостям удалось не только сравнять счет, но и отыграться. Сначала с передачи Дмитрия Гренца забил Максим Мусоров
, а на 49-й минуте счет сравнял Даррен Диц
.
В основное время определить победителя не удалось. А вот в овертайме одна из атак гостей закончилась голом - в большинстве Роман Старченко
забросил победную шайбу для "Барыса".
"Барыс" после этой победы набрал 11 очков и вышел на 9-е место в Восточной конференции. Уфимцы идут на четвертой позиции.
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