Говорит по-русски, пьет кумыс и тащит "Барыс". Как Даррен Диц ворвался в КХЛ и покорил Казахстан

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КХЛ ВХЛ Казахстан (Хоккей) Сборные (хоккей) МХЛ НХЛ Бенди (хоккей с мячом) Женский хоккей
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Говорит по-русски, пьет кумыс и тащит "Барыс". Как Даррен Диц ворвался в КХЛ и покорил Казахстан

А еще спел песню на казахском на стихи Абая.

Говорит по-русски, пьет кумыс и тащит "Барыс". Как Даррен Диц ворвался в КХЛ и покорил Казахстан
Даррен Диц. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей
0

Натурализованный казахстанец Даррен Диц проводит в "Барысе" четвертый сезон и удерживает звание одного из сильнейших хоккеистов клуба. С уходом таких игроков, как Брэндон Боченски, Кевин Даллмэн и Найджел Доус, капитан стал той самой новой звездой, к которой приковано внимание не только местных болельщиков, но и всей КХЛ. 

Самым результативным для Дица стал сезон-2018/19, когда он набрал 53 очка в регулярном чемпионате, забросив 15 шайб. В этом же розыгрыше защитник делает серьезную заявку на то, чтобы побить свой снайперский рекорд - в 11 матчах он уже восемь раз поразил ворота соперника. 

Корреспондент Vesti.kz решил заново пересмотреть, как складывается карьера Дица в столичном клубе, а также рассказать, как он пришел в хоккей и приехал в Казахстан.

На сегодня уроженец Канады, чья карьера в КХЛ связана только с "Барысом", набрал в регулярных чемпионатах Лиги 114 (41+73) очков.

В 2017 году он пришел в столичный клуб и в первом же сезоне принес неплохую пользу в виде 19 (7+12) очков. Но по-настоящему заиграл он только в следующем году в сезоне-2018/19, когда отметился выдающимися цифрами в виде 53 (15+38) очков и сумел подкрепить такую игру в следующем, набирая статистику в виде 32 (11+21) баллов.



В сезоне-2020/21 Диц уже является одним из лучших бомбардиров. А в общем он занимает третье место среди результативных защитников в истории клуба, уступая лишь Роману Савченко (49+87) и Даллмэну (116+246).

Нельзя не отметить, что не последнюю очередь в таком успешном выступлении сыграло доверие со стороны тренера, на тот момент им был Андрей Скабелка. Когда из команды уходили звезды-ветераны, белорусский специалист не побоялся предоставить тогда еще легионеру, а после уже казахстанцу, свободу действий. 

Скабелка сделал Дица важнейшей составляющей команды, что и привело игрока к становлению в качестве лучшего бомбардира клуба, а также позволило получить статус капитана "Барыса".



Что касается знакомства с хоккеем, то для Дица оно началось в раннем детстве. Едва придя в этот вид спорта в возрасте шести лет, Даррен сразу же влюбился в командную работу и соревновательный дух.

Он начинал свою профессиональную карьеру в родной Канаде, где также выступал за клуб АХЛ "Гамильтон Бульдогс".

Уроженец канадской провинции Альберта смог добраться до уровня НХЛ, где играл за такую известную команду,  как "Монреаль Канадиенс", и набрал 5 (1+4) очков. Затем защитник решил продолжить свою карьеру в КХЛ, где по контракту с "Барысом" будет играть до 2022 года.

При этом спортивный азарт Дица распространяется не только на хоккей. В числе его предпочтений - драк-рейсинг. Диц и его отец - большие фанаты вождения. Они выступали в различных турнирах. Помимо же гонок, хоккеист увлекается теннисом, гольфом, водными видами спорта и велоспортом. 


 

Номер 44, который красуется на его форме, Диц тоже выбрал не случайно. Под ним выступал в НХЛ его любимый игрок - канадец Тодд Бертуцци. Этот хоккеист уже завершил карьеру, а из действующих Даррену импонирует другой его земляк - Сидни Кросби.

Интересно, что при такой активной жизненной позиции Диц абсолютно равнодушен к социальным сетям. Так же как и к дракам на льду, пусть и считает их частью хоккея. 

"Я вообще не люблю драться. Но когда я злой - держитесь от меня подальше. Это хоккей, здесь нужно быть готовым ко всему. Если меня разозлить, то произойти может все что угодно. Но я не тренируюсь, чтобы драться. Я тренируюсь, чтобы забивать голы". 

На вопрос о том, как его родственники отнеслись к принятию казахстанского гражданства, Диц ответил, что родители его поддержали. 

"Они знают, что мне здесь хорошо. Для них это самое главное, поэтому они положительно отнеслись". 

Уже никого не удивляет, что Диц знает русский язык. Хотя другого такого игрока из Северной Америки в "Барысе" еще не было. Максимум легионеры могут выучить отдельные фразы. Диц же свободно общается и раздает на русском интервью. 

Сам хоккеист признается, что решение выучить русский к нему пришло спонтанно - гулял в парке и заметил объявление о занятиях с репетитором.

С тех пор и началось его обучение, которое еще больше помогло завоевать любовь болельщиков, причем не только из Казахстана.

Вся фанатская семья КХЛ оценила успешность его ежедневных занятий с преподавателем в январе этого года, когда на Матче звезд КХЛ он прочел стихотворение Пушкина.



Диц считает, что другим американцам и канадцам в КХЛ тоже было бы полезно выучить русский, который очень помогает в коммуникации с тиммейтами. Он не только говорит, но и умеет писать на нем.

"Учить новые языки всегда очень сложно, но я радуюсь этому вызову".

Диц также выступил на получении награды лучшего защитника в сезоне-2018/19, где произнес речь.

Выступив на русском, Диц пошел дальше. Во время плей-офф сезона-2019/20 он исполнил песню на казахском на стихи великого Абая. 



И даже сделал то, на что решается не каждый иностранец - попробовал кумыс.

"Я сделал пару глотков. Почему бы и нет? Думаю, кумыс придал мне заряд энергии. Хотя, признаюсь, не стал бы рисковать и пить его перед матчем КХЛ, мало ли что может произойти". (смеется)

Фанатская любовь к Дицу проявляется не только на трибунах. Он получает письма и рисунки от болельщиков "Барыса" и отмечает, что ему приятно иметь тесную связь с поклонниками. 

"Мне повезло оказаться в Астане и заниматься любимым делом. Я получаю возможность играть в хоккей, лучшую игру на свете, а также путешествовать и узнавать мир. Я не могу не улыбаться этому", - подчеркивает хоккеист. 

Отметим, что в текущем сезоне Диц также входит в топ-5 ведущих голеадоров Континентальной хоккейной лиги.

Фото: ХК "Барыс" (1,3) shaiba.kz (2).

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Диц Даррен КХЛ Барыс в КХЛ Хоккей Казахстанский хоккей

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
15:37
Хоккей

Говорит по-русски, пьет кумыс и тащит "Барыс". Как Даррен Диц ворвался в КХЛ и покорил Казахстан
Сегодня
14:38
Хоккей

"Номаду" засчитали техническое поражение из-за "Барыса"
Сегодня
13:56
Хоккей

Шайба форварда "Барыса" вошла в десятку лучших голов недели КХЛ
Сегодня
08:56
Хоккей

Автор гола в ворота "Салавата Юлаева" и еще три хоккеиста, которых "Барыс" отправил в "Номад"
Вчера
21:19
Хоккей

Канадская проблема "Барыса". Почему в клубе верят в легионера, который не может забить в КХЛ
Вчера
20:50
Хоккей

В КХЛ прокомментировали слухи о снятии "Барыса" с чемпионата
Вчера
19:44
Хоккей

"Номад" отыгрался со счета 2:4, но в серии буллитов проиграл первый матч нового сезона после ухода из ВХЛ
Вчера
19:31
Хоккей

Хоккеисты "Торпедо" победили клуб из системы "Барыса" на старте чемпионата Казахстана
Вчера
19:12
Хоккей

Только Найджел Доус остался. Как казахстанский форвард "Барыса" может войти в историю КХЛ
Вчера
15:52
Хоккей

Йони Ортио из "Барыса" признан лучшим вратарем недели КХЛ
Вчера
14:50
Хоккей

Звоним в камбэчную, или как "Барыс" с Михайлисом борется за место в плей-офф КХЛ
Вчера
14:03
Хоккей

"Сарыарка" назначила нового главного тренера
Вчера
13:24
Другие

В Минспорта пояснили распространение запрета на выезд из страны на "Барыс" и сборную по футболу
18 октября
18:01
Хоккей

"Ак Барс" решил обойтись без Доуса в матче против "Барыса"
17 октября
14:32
Хоккей

Старченко обошел Боченски и занял второе место в списке лучших снайперов "Барыса" в КХЛ
17 октября
13:22
Хоккей

Финский вратарь заработал первый "сухарь" в "Барысе"
17 октября
11:38
Хоккей

Кто будет зажигать в чемпионате Казахстана по хоккею, или как усилились клубы перед стартом сезона
17 октября
09:16
Хоккей

"Ак Барс", конечно, нас проверил". Защитник "Барыса" записал видеообращение из победной раздевалки в Казани
17 октября
08:49
Хоккей

Лучшие моменты матча, или как "Барыс" вырвал победу у "Ак Барса" в Казани
17 октября
07:45
Хоккей

"Барыс" играл впятером перед своими воротами". Форвард "Ак Барса" назвал поражение от казахстанского клуба обидным
17 октября
07:33
Новости сайта

Назначение тренера "Астаны", победа "Барыса" и строительство арены в Туркестане. Главное к утру
17 октября
01:48
Хоккей

"Барыс" здорово сыграл". Тренер "Ак Барса" - о похвалах для соперника и интересной игре без голов
17 октября
01:30
Хоккей

"Еще не осознал победу". Тренер "Барыса" - о матче с "Ак Барсом", "сухаре" Ортио и роли Даллмэна со Старченко
17 октября
00:54
Хоккей

"Барыс" победил одного из лидеров конференции в овертайме и выиграл третий матч подряд в КХЛ
16 октября
21:45
Хоккей

"Барыс" назвал состав на матч с одним из лидеров "Востока"
16 октября
19:45
Хоккей

Время для мести? Канадский форвард "Барыса" иожет отыграться на "Ак Барсе" за неудачи в КХЛ
16 октября
19:31
Хоккей

Гол, который изменил карьеру. Как в "Барысе" могут сделать ставку на 19-летнего автора дебютной шайбы в КХЛ
16 октября
17:51
Хоккей

Впервые за семь лет. Сможет ли "Барыс" обыграть "Ак Барс" в "кошачьем дерби" КХЛ
16 октября
16:15
Хоккей

"Барысу" предрекли поражение после двух побед подряд в КХЛ
16 октября
12:26
Хоккей

"Барыс" и "Ак Барс" спасут исчезающий вид животного
28 августа
16:08
Хоккей

Видеообзор разгромной победы "Барыса" над "Сарыаркой"
9 августа
03:39
Хоккей

Как Скабелка выиграл первый трофей после ухода из "Барыса"
7 марта 2020
21:22
Хоккей

Видеообзор победы "Барыса" над "Металлургом" в четвертом матче плей-офф КХЛ
4 марта 2020
00:12
Хоккей

Видеообзор второго матча "Барыс" - "Металлург" в серии плей-офф КХЛ
3 марта 2020
15:59
Хоккей

Видеообзор второй победы "Сарыарки" над российским клубом в серии плей-офф ВХЛ
5 января 2020
20:35
Хоккей

Фото с последнего матча сборной Казахстана на молодежном ЧМ-2020 по хоккею
4 января 2020
20:21
Хоккей

Фото с первого победного матча сборной Казахстана на молодежном ЧМ по хоккею
2 января 2020
18:24
Хоккей

Фото с первого утешительного матча сборной Казахстана на молодежном ЧМ по хоккею
30 декабря 2019
23:25
Хоккей

Фото с матча Казахстан - Швеция на молодежном ЧМ по хоккею
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика