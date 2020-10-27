Пять проблем "Барыса", которые мешают команде Михайлиса бороться за плей-офф КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" после нескольких ярких матчей вернулся в топ-8 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но затем снова начал проигрывать и выпал из зоны плей-офф. О слабых местах команды Юрия Михайлиса - в материале корреспондента Vesti.kz.
Столичная команда потерпела в Новосибирске третье поражение подряд и с 16 очками откатилась на десятое место. Михайлис посетовал на слабую реализацию численного большинства, а игроки "Барыса" хотели биться "до крови", но увязли в игре соперника.
Есть, как минимум, пять причин, которые мешают "Барысу" набирать очки и вернуться в топ-8. Исправление или отработка определенных слабых моментов в игре поможет преодолеть трудности. В плей-офф, куда стремится "Барыс", второго шанса не будет.
1. Большинство.
Столичная команда занимает пятое место с конца таблицы - всего 15,4 процента реализации. Восемь голов после 52 попыток (третий худший результат по голам в Лиге). В прошлом сезоне реализация была на уровне 20,4 процента (показатель топ-5), и 23,1 - позапрошлом (тоже в топ-5).
2. Меньшинство.
Два сезона назад "Барыс"
занял 16-е место с результатом 79,7 процента, а в прошлом сезоне вошел в пятерку сильнейших команд турнира (83,8). В новом турнире показатели снова просели до 79,2 процента (14-е место). На пару позиций выше - "Йокерит"
(83,3) и "Ак Барс"
(83,5), но их результаты значительно лучше.
3. Провал лидеров.
В "Барысе"
не сработала ставка на опытное звено. Если Линус Виделль
(2+7) и Роман Старченко
(4+3) еще как-то справляются с задачей, то Мэтт Фрэттин
вообще потух (0+3). Вторая тройка выглядит намного продуктивнее: Кертис Волк
(3+7), Якоб Лилья
(4+6) и Никита Михайлис
(7+1) стали самым опасным звеном клуба.
4. Домашний лед.
"Барыс" практически потерял преимущество своей арены, ведь матчи проходят без болельщиков. Семь очков в Нур-Султане против девяти на гостевых площадках, это во-первых. Во-вторых, всего две победы на "Барыс-Арене" против четырех на выезде.
5. Тренерский опыт.
У Михайлиса-старшего не наиграны какие-то хитрые ходы, которые могли бы поставить в тупик соперников. Не в карьере, а именно с этим составом. У казахстанского специалиста подобралась неплохая бригада в тренерском штабе, но она тоже не готова биться с лучшими оппонентами на равных.
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Добавим, что завтра, 28 октября, "Барыс" продолжит выездную серию матчем с "Сочи". Российская команда занимает предпоследнее место в Западной конференции и на восемь очков отстает от зоны плей-офф. Ранее КХЛ объявила
о подписании "Барысом" канадского Фила Варона
, но Михайлис затруднился
назвать сроки появления игрока в составе клуба.
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