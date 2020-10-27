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Двухметровый вариант. В "Барысе" нашли еще одного напарника для Даррена Дица

Хоккеист второй сезон в основном составе.

Двухметровый вариант. В "Барысе" нашли еще одного напарника для Даррена Дица
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Защитник сборной Казахстана Никита Клещенко в матче с "Ак Барсом" отметился агрессивным подходом к воротам соперника, а в следующем матче с "Сибирью" вышел в паре с Дарреном Дицем. О прогрессе 196-сантиметрового хоккеиста и других перестановках в обороне "Барыса" - в материале корреспондента Vesti.kz.

23-летний игрок обороны пришел в "Барыс" в прошлом сезоне и рассматривался Андреем Скабелкой как перспективный игрок ротации. Защитник неплохо стартовал, но затем растерял уверенность, а вместе с ней и доверие. Недоволен сезоном был и сам Клещенко, который обещал быть другим в новом розыгрыше.




Юрий Михайлис не сразу доверил защитнику место в составе, а потом мариновал его в третьей паре с Егором Шалаповым. В матче с "Сибирью" Клещенко был заявлен в дуэте с Дицем и провел на льду больше 16 минут (уступил только топ-3). В составе он заменил Леонида Метальникова, который сыграл с Шалаповым.

69-й номер результативными действиями не отметился, но произвел три броска по воротам соперников (всего семь в пяти матчах за сезон). Если Клещенко выдержит набранный темп, то две его голевые передачи, которые он отдал в прошлом сезоне, не станут для него пределом. 

Для 23-летнего игрока открываются хорошие перспективы, он может получать время на льду на уровне ведущих легионеров клуба. Потенциально Клещенко способен стать заметной фигурой на площадке и на постоянной основе занять в "Барысе" вакантное сейчас место возле Дица.



Придется выполнять черновую работу в дуэте с самым ярким исполнителем клуба. Сможет Никита с этим справиться - будет незаменим и полезен. Нет - снова упадет до третьей-четвертой пары, а в группу лидеров поднимут кого-то другого или пригласят еще одного легионера.

Пять проблем "Барыса", которые мешают команде Михайлиса бороться за плей-офф КХЛ

Перспективный и габаритный защитник Клещенко своего шанса упустить не может. Более опытный, но не такой техничный Виктор Сведберг в "Барысе" уверенно входит в топ-4. Клещенко имеет все шансы выйти на ведущие позиции, ведь конкуренты не такие яркие, как в прошлом сезоне.

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Добавим, что завтра, 28 октября, "Барыс" продолжит выездную серию матчем с "Сочи". Российская команда занимает предпоследнее место в Западной конференции и на восемь очков отстает от зоны плей-офф. Ранее КХЛ объявила о подписании "Барысом" канадского Фила Варона, но Михайлис затруднился ответить о сроках появления игрока в составе клуба.

Фото: ХК "Сибирь"© (1) и ХК "Барыс"© (2)

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Диц Даррен Михайлис Юрий Скабелка Андрей

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