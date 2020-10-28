"Сделаем выводы". Тренер "Барыса" - о четвертом поражении подряд, жертвенном баране и надломе команды

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис
после проигранного матча с "Сочи" в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ) признался, что готов сделать серьезные выводы для команды и может принести в жертву барана, чтобы исправить ситуацию, передает корреспондент Vesti.kz
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Казахстанский клуб проиграл
со счетом 0:3, впервые в новом сезоне КХЛ не забив ни одного гола.
- Равным был первый период. Обоюдоострый. Были моменты, как у команды "Сочи", так и у нас. Но не забили. Ошибка в средней зоне во втором периоде привела к голу. Наверное, потеря концентрации во втором периоде. При счете 0:2 пытались в третьем периоде исправить ситуацию. Здорово сыграли в обороне, хотя были моменты хорошие. Не получилось, - считает Михайлис.
- Вы говорили, что нужен защитник. Когда его ожидать?
- Пока нет никакой информации по этому.
- Вы сделали изменения в составе, но пока не получается. Будете что-то еще пробовать?
- Конечно, будем пробовать. У нас первое-второе звено должны играть лучше. Должны показывать... Они должны делать результат. Я сегодня доволен третьим и четвертым звеном. Петухов и Асетов неплохо провели матч.
- Можете ли вы применить меры и кого-то мы не увидим в следующем матче?
- Да. возможно. Давайте мы разберем эту игру. И уже потом будем делать выводы.
- Началось все с обидного поражения "Йокериту". Как переломить череду неудач?
- Я согласен. Это поражение такое обидное. И психологически команда, может быть, чуть надломилась. Будем выходить из этой ситуации. Будем разговаривать. Будем делать выводы и будем показывать результат.
- Может быть, стоит вернутся к старому методу - зарезать барана?
- Не знаю-не знаю, скорее всего, может быть и так.
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Напомним, "Барыс" матчем с "Сочи" завершил короткую выездную серию, 30 октября примет на своем льду аутсайдера Восточной конференции - китайский "Куньлунь". Следующий матч снова пройдет в Нур-Султане - 3-го ноября "Барыс" должен принять рижское "Динамо".
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