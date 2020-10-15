"Моя ошибка". Форвард "Барыса" Михайлис рассказал о грубом фоле в матче с "Салаватом Юлаевым"

Нападающий "Барыса" Никита Михайлис
прокомментировал свое удаление за грубый фол во встрече с "Салаватом Юлаевым"
, передает корреспондент Vesti.kz
. Он впервые за время выступления в Лиге был наказан так сурово.
За "Удар клюшкой" Михайлиса удалили
до конца матча (5+20) во встрече с "Салаватом Юлаевым" и могли подвергнуть дополнительным санкциям, но Лига наложила
только денежный штраф.
"Ну да, это эмоции. Был уставший и среагировал неправильно. Моя ошибка. Спасибо команде, что вытащили игру. Молодцы, показали свой характер. С каждой игрой мы улучшаем свою игру. Дальше - больше", - прокомментировал эпизод форвард столичного клуба.
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Добавим, что Михайлис забил в матче со "Спартаком" в Москве, а "Барыс" одержал вторую волевую победу
подряд. Главный тренер столичного клуба Юрий Михайлис рассказал
о состоянии своих легионеров после карантина, а его коллега Олег Знарок не смог объяснить
неудачи своей команды.
В следующем матче "Барыс" сыграет с "Ак Барсом" в Казани. Игра с одним из фаворитов Восточной конференции состоится 16 октября. Если казахстанская команда занимает девятое место, то казанский клуб входит в топ-3 "Востока" (по 25 очков у "Ак Барса", "Авангарда" и "Автомобилиста").
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