Дубль Даррена Дица помог "Барысу" выиграть второй матч подряд в КХЛ в овертайме

"Барыс"
переиграл на выезде московский "Спартак"
в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Игра проходила в столице России на малой спортивной арене "Лужники" и завершилась со счетом 3:2 в пользу казахстанского клуба.
Первыми успеха добились хозяева, на четвертой минуте отличился Сергей Широков
с передачи Йори Лехтеря. Несмотря на такой резвый старт, в первом периоде больше не было голов.
А вот второй отрезок матча выдался результативным. Гости за три минуты дважды огорчили Юлиуса Гудачека - точными бросками отметились Никита Михайлис
и Даррен Диц
.
Однако недолго радовались хоккеисты казахстанского клуба, так как на 26-й минуте Лукаш Радил
сделал счет 2:2.
Третий период не порадовал голами, в итоге победителя пришлось выявлять в овертайме, где удача улыбнулась гостям. Решающую шайбу забросил капитан астанчан Диц - 3:2.
После этой игры турнирное положение команд не изменилось, "Барыс" с 13 очками остался на девятом месте Восточной конференции, а "Спартак", набрав столько же баллов, сохранил за собой девятую строчку на "Западе".
Напомним, что в предыдущем матче "Барыс" выиграл
в гостях у "Салавата Юлаева" также в овертайме - 3:2.
Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут с "Ак Барсом" 16 октября в Казани.
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