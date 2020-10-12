"Мы приехали за двумя очками". Забивший дебютный гол в КХЛ хоккеист прокомментировал камбэк "Барыса" в Уфе

19-летний форвард "Барыса" Максим Мусоров
после дебютного гола в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ) в матче с "Салаватом" Юлаевым" рассказал об эмоциях после забитой шайбы в турнире и отдал должное силе соперников из Уфы, передает корреспондент Vesti.kz
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Гол Мусорова положил начало камбэку "Барыса", а затем Даррен Диц перевел
встречу в овертайм.
- Игра получалось трудной. Тяжело было отыгрываться, ведь у вас хорошая команда. Очень хорошо, что мы смогли и выиграли эту игру, - поделился форвард.
- Что не получилось у "Барыса" в первые 40 минут игры? Моменты были, две перекладины...
- Не повезло. Не хватило реализации на моментах, но, в итоге, все нормально сложилось.
- Чувствовали ли вы, что "Салават Юлаев" физически слабоват пока, ведь ребята только вышли из состояния, когда с легкими проблемы и кашель? Пытались ли этим воспользоваться в третьем периоде?
- Я бы не сказал, что они были слабоваты. Хорошо везде выступали. Это хорошая команда. Они быстрые и сильные. Пытались выиграть свою игру.
- Не замечали такие моменты?
- Это не наше дело. Мы навязываем свой хоккей. Мы приехали за двумя очками.
- Максим, ваш гол. Целенаправленно бросали в верхний угол?
- Да, целенаправленно. Я тренировал этот бросок. Еще в том году мне удалось забить на чемпионате мира похожий гол. Увидел свободное пространство. Двинулся и бросил. Это приятно, когда твой помогает выиграть команде. Первый гол всегда запоминается.
Ранее игру прокомментировал
Юрий Михайлис. Главный тренер "Барыса" рассказал об удалении Никиты Михайлиса и назвал последствия карантина.
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Добавим, что следующий матч "Барыс" снова сыграет на выезде - 14 октября сыграет в Москве со "Спартаком". После десяти встреч казахстанская команда занимает девятое место с 11 очками.
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