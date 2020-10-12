"Команда воодушевилась". Тренер "Барыса" - о победе над "Салаватом", удалении Михайлиса и карантине

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис
после волевой победы в матче с "Салаватом" Юлаевым"
в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ) рассказал о ключевом моменте в игре и проблемах после двухнедельного карантина, передает корреспондент Vesti.kz
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Казахстанская команда отыгралась
со счета 0:2, прервав серию поражений из двух матчей.
- В третьем периоде мы показали, что можем играть и выигрывать, - рассказал Михайлис.
- Как вы оцениваете удаление Никиты Михайлиса? Что случилось? Что-то с психологией? И сказалось ли это удаление больше в плюс или в минус? Пошли перестановки в звеньях и они сработали.
- Значит они в плюс сыграли. А психология это или нет, надо разбираться. Надо посмотреть видео и сказать, какое было нарушение. Скорее всего, там был удар по ноге, но в следующей смене Хартикайнен вышел и играл спокойненько. Не болезненно, без травмы, самое главное.
Перестановки пошли на пользу. Команда взбодрилась. Команда воодушевилась и начала играть на атаку. Больше играть в зоне соперника, контролируя шайбу. В третьем периоде мы навязали борьбу на "пятаке" соперника и это привело к успеху.
- "Барыс" неуверенно начал, а потом стал агрессивнее в атаке и бросать начал. Почему так начать не могли?
- Мы были на двухнедельном карантине. Это четвертая игра. Сыграли очень осторожно и у нас моментов практически не было в первых четырех играх. В пятой-шестой игре команда выглядела прилично и показывала тот хоккей, который должна была. А потом мы ушли на двухнедельный карантин и ситуация повторяется. Тяжело входить и набирать игровой ритм.
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Добавим, что следующий матч "Барыс" снова сыграет на выезде - 14 октября против московского "Спартака". После десяти встреч казахстанская команда занимает девятое место с 11 очками.
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