Слабая "физика", легионеры или тренер? Что мешает "Барысу" бороться за выход в Кубок Гагарина

Девять очков "Барыса" в девяти матчах нового розыгрыша Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не помогли команде вернуться в зону плей-офф. У подопечных Юрия Михайлиса есть несколько встреч в запасе, но нет игрового фарта. Подробнее о перспективах столичного клуба - в материале корреспондента Vesti.kz.
Новую серию матчей казахстанская команда сегодня, 12 октября, начинает в Уфе, но даже в случае победы не вернется в топ-8. Хотя и предпосылок к удачному результату с "Салаватом Юлаевым" нет: "Барыс" выиграл только один матч из четырех на выезде, а соперник победил в пяти играх из восьми (уступил командам калибра ЦСКА с "Автомобилистом").
Если нет, то нужно помогать и расти казахстанским игрокам. Небольшая группа легионеров - это вызов для кандидатов в национальную сборную. Не только Роман Старченко с Никитой Михайлисом могут приносить очки команде. Есть исполнители второстепенных ролей, но они как-то неактивно (за редким исключением) подпирают приглашенных конкурентов.
Чем быстрее "Барыс" выберется из сложной ситуации, тем спокойнее можно будет подводить себя к плей-офф. При ограниченном списке опытных исполнителей и не очень уверенной игре команда способна надорваться, а выход в плей-офф - обернуться трагедией. И новых игроков не взрастит, и результата не добьется.
"Барыс" назвал состав на выездную серию регулярного чемпионата КХЛ
Напомним, "Барыс" открывает серию выездных игр в Уфе с "Салаватом Юлаевым". Подопечные Михайлиса набрали девять очков и занимают 11 место на "Востоке", а их конкуренты идут в той же конференции четвертыми с 20 баллами. "Барыс" провел только девять встреч из-за карантина на коронавирус, а его соперники сыграли по 13-15 игр.
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