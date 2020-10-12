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Слабая "физика", легионеры или тренер? Что мешает "Барысу" бороться за выход в Кубок Гагарина

Казахстанская команда плетется в конце таблицы "Востока".

Слабая "физика", легионеры или тренер? Что мешает "Барысу" бороться за выход в Кубок Гагарина
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Девять очков "Барыса" в девяти матчах нового розыгрыша Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не помогли команде вернуться в зону плей-офф. У подопечных Юрия Михайлиса есть несколько встреч в запасе, но нет игрового фарта. Подробнее о перспективах столичного клуба - в материале корреспондента Vesti.kz.

Новую серию матчей казахстанская команда сегодня, 12 октября, начинает в Уфе, но даже в случае победы не вернется в топ-8. Хотя и предпосылок к удачному результату с "Салаватом Юлаевым" нет: "Барыс" выиграл только один матч из четырех на выезде, а соперник победил в пяти играх из восьми (уступил командам калибра ЦСКА с "Автомобилистом").


Есть шансы посостязаться со "Спартаком", но вот дальше, скорее всего, только поражения. Связка игр "Ак Барс" - "Йокерит" - "Ак Барс" ничего хорошего не сулит. Позитивнее выглядит группа матчей с "Сибирью", "Сочи" и "Куньлунем". Так почему же "Барыс" перестал быть опасным?

В-первую очередь, это физическая подготовка. Складывается впечатление, что после стартового периода команда "выдыхается" и играет не так активно, а затем проигрывает матчи. Во-вторых, провальной получилась трансферная работа. В команду так и не пришли легионеры, которые бы делали результат.

Эпизодами это компенсировалось в начале сезона, но сейчас "потухли" и другие игроки. В-третьих, авторитет главного тренера. Михайлис, возможно, мотиватор, но есть сомнения, что команда к нему прислушивается. "Барысу" не хватает свежих идей, а тот багаж, который был с прошлых сезонов, уже прочитан и просчитан соперниками.

Есть ли шанс попасть в восьмерку на "Востоке"? Определенно, да. Прямые конкуренты не так сильны, а если "Барыс" будет напорист и удачлив, то может замкнуть топ-8. А потом - уверенный вылет от лидера конференции. Эксперимент при ограниченном бюджете и выборе исполнителей сработает на сто процентов, если задача обкатать казахстанского тренера и пробиться в Кубок Гагарина.



Если нет, то нужно помогать и расти казахстанским игрокам. Небольшая группа легионеров - это вызов для кандидатов в национальную сборную. Не только Роман Старченко с Никитой Михайлисом могут приносить очки команде. Есть исполнители второстепенных ролей, но они как-то неактивно (за редким исключением) подпирают приглашенных конкурентов.

Чем быстрее "Барыс" выберется из сложной ситуации, тем спокойнее можно будет подводить себя к плей-офф. При ограниченном списке опытных исполнителей и не очень уверенной игре команда способна надорваться, а выход в плей-офф - обернуться трагедией. И новых игроков не взрастит, и результата не добьется.

"Барыс" назвал состав на выездную серию регулярного чемпионата КХЛ

Напомним, "Барыс" открывает серию выездных игр в Уфе с "Салаватом Юлаевым". Подопечные Михайлиса набрали девять очков и занимают 11 место на "Востоке", а их конкуренты идут в той же конференции четвертыми с 20 баллами. "Барыс" провел только девять встреч из-за карантина на коронавирус, а его соперники сыграли по 13-15 игр.

 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Ак Барс ЦСКА Салават Юлаев Йокерит
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