Давайте расставаться, или кого "Барыс" мог бы заменить перед борьбой за плей-офф КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" готовится к продолжению борьбы в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), но вынужденный перерыв из-за COVID-19 можно было использовать не только для восстановления здоровья, но и для поиска новичков. Корреспондент Vesti.kz предлагает присмотреться к некоторым легионерам, которым не удалась игра на старте сезона.
В первых матчах казахстанская команда под руководством Юрия Михайлиса набрала семь очков, но не все исполнители сыграли с отдачей, на которую рассчитывают в клубе. В первую очередь, сложным возвращение в Лигу стало для финского голкипера Йони Ортио. Игрок национальной сборной своей страны не может поймать нужный игровой ритм, а по личным показателям - среди худших в турнире.
У "Барыса" есть шанс уверенно выйти в плей-офф, а определенная селекционная работа сделала бы команду сильнее. Вряд ли это потребует серьезных расходов, если поможет добиться результата.
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Напомним, "Барыс" выходит из двухнедельного карантина, связанного со случаями заболевания COVID-19 в команде. Завтра, 2 октября, команда пройдет контрольное тестирование, а еще через два дня сыграет со СКА из Санкт-Петербурга. За время изоляции "Барыс" выпал из зоны плей-офф и занимает десятое место в Восточной конференции.
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