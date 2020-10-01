Сыграют все, или как "Барыс" может возобновить борьбу в КХЛ после COVID-19

Казахстанский "Барыс"
в полном составе выйдет из карантина, связанного с COVID-19
, и начнет подготовку к матчу со СКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ). По информации корреспондента Vesti.kz
, к тренировкам могут приступить практически все игроки, которые были изолированы из-за коронавируса.
Завершение двухнедельного карантина состоится сегодня, 1 октября, а еще через три дня казахстанская команда сыграет на своем льду со СКА из Санкт-Петербурга. Тренерский штаб "Барыса" должен оценить текущее состояние игроков и решить, кто из них сможет принять участие в матче, а кого можно еще поберечь.
Может повториться ситуация, которая была во встрече с московским ЦСКА, когда игру по разным причинам пропустили Даррен Диц
, Джесси Блэкер
и некоторые другие заметные исполнители. К выездной встрече, которая пройдет 7 октября в Екатеринбурге с "Автомобилистом", "Барыс" должен быть в оптимальном составе.
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Напомним, первые игроки в "Барысе" с подозрением на COVID-19 были выявлены перед матчем с рижским "Динамо", и Лига перенесла шесть встреч столичного клуба. Казахстанский клуб был отправлен на карантин - позже число заразившихся выросло до 19 человек.
Определены даты
практически для всех перенесенных игр, а в "Барысе" прокомментировали
возможность приглашения новых хоккеистов. В то же время КХЛ обнародовала
список игроков, которые в "Барысе" травмированы, включив туда 14 игроков. В казахстанском клубе прокомментировали
и этот момент.
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