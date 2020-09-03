И Диц виноват? С каким пакетом трудностей подошел "Барыс" к старту сезона в КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс"
к новому розыгрышу в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ) готовился в режиме ограниченных временных рамок и не успел полностью решить некоторые трудности. Некоторые болевые точки столичной команды - в материале корреспондента Vesti.kz
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"Барыс" начинает турнир с подходящих соперников: оба клуба с названием "Динамо" находятся в не лучшем состоянии, а московский ЦСКА не так грозен, как прежде. Если даже побед не будет, то за очки бороться можно. Можно с оптимизмом смотреть игры, если не помешают некоторые командные трудности.
1. Нет стабильного первого номера
Приход Йони Ортио
может стать спасением в сложной ситуации с вратарями. Хенрик Карлссон
не так хорош и стабилен, а у казахстанских кандидатов пока нет возможности проявить себя. С другой стороны, именно сейчас у последних есть шанс перехватить инициативу и заявить о себе, если они реально больше не хотят сидеть в запасе
2. Игра в большинстве
"Барыс" всегда был опасен в розыгрышах численного преимущества, ведь в составе были исполнители, которые были способны наказать соперника. Сейчас нет яркого звена или группы явных лидеров, но исполнители вполне боеспособны. Их индивидуальный уровень может приносить пользу, но в командном взаимодействии это пока не проявляется. Для общего результата нужны голы, а это пока проблема.
3. Неинтересная селекция
"Барыс" не смог заинтересовать лидеров прошлогоднего состава, подобрав игроков на вакантные позиции. Не удивил. Остался Линус Виделль
, который должен определять игру, хотя вряд ли еще недавно видел себя в клубе из Нур-Султана. Приехала еще пара форвардов, но их игра еще не дала полной картины их успешности. Скорее всего, приедет еще один защитник, но ожидания очень скромные. Селекция пока самая невыразительная за последние сезоны.
4. "Сухая" серия Даррена Дица
Как играет Диц? Наверное, за пару сезонов его изучили и он уже не может быть так свободен на льду. А "Барыс" делает на него ставку. Капитан обязан быть лидером, но канадец, возможно, немного остыл. Ему нужна новая цель. Если "Барыс" будет лихорадить, а шансы на плей-офф будут минимальными, то титул лучшего бомбардира турнира немного бы скрасил сезон. Но пока Диц не впечатляет и практически незаметен.
5. Опыт главного тренера
Ошибся ли "Барыс", когда выбрал Юрия Михайлиса
? Есть ли у него авторитет перед игроками? Тренер-дебютант пока сам привыкает к новой роли и в "порке" того или иного хоккеиста замечен не был. Он присматривается к команде, а она - к нему. Если Михайлис вырулит пару-тройку сложных ситуаций и сумеет найти общий язык с лидерами, то у него все получится. Кнут и пряник в деле. Михайлису нужны победы с "Барысом".
Это будет провал или плей-офф. Как "Барыс" должен выходить в Кубок Гагарина
Напомним, встреча "Барыса" с рижским "Динамо" пройдет сегодня, 3 сентября. Матч будет показан
в прямом эфире. После Латвии казахстанская команда сыграет в Минске с "Динамо" (5 сентября) и в Москве с ЦСКА (7 сентября), а 10 числа примет китайский "Куньлунь".
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