Это будет провал или плей-офф. Как "Барыс" должен выходить в Кубок Гагарина

Казахстанский клуб "Барыс"
сегодня, 3 сентября, стартует в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ) и должен бороться за очки с первого матча. О том, как могут распределяться конкуренты по таблице, - в материале корреспондента Vesti.kz
.
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начинают борьбу в Риге, где им будет противостоять "Динамо". Матч важный. Во-первых, нужна победа, ведь соперники тоже не в лучших кондициях. Во-вторых, три очка в ситуации, когда каждая следующая игра может стать провальной, вдвойне важны.
Игры повышенной важности
- "Авангард";
- "Салават Юлаев";
- "Сибирь";
- "Куньлунь";
- "Амур".
Встречи с соперниками по дивизиону будут напряженными и особенными. Из шести клубов, включая "Барыс", два-три точно способны претендовать на победу в мини-турнире. Вряд ли кто-то откажется от высокого посева по собственной воле, поэтому надо стараться брать очки в каждом очном противостоянии.
Нужно побеждать
- "Северсталь";
- "Динамо" (Минск);
- "Динамо" (Рига);
- "Торпедо";
- "Куньлунь";
- "Амур".
К соседям по дивизиону добавляются клубы, которые будут бороться за плей-офф, но имеют наименьшие шансы на выход. В этих матчах, как и в играх с командами из своего дивизиона, "Барыс" обязан быть максимально успешным. Даже в таком состоянии клуб из Казахстана способен выигрывать.
Конкуренты
- "Трактор";
- "Нефтехимик";
- "Торпедо";
- "Амур";
- "Автомобилист";
- "Салават Юлаев";
- "Авангард";
- "Металлург";
- "Сибирь".
Победу в конференции досрочно отдали "Ак Барсу", который претендует также на общую победу. Выпадает из списка претендентов и "Куньлунь", место которого многие определяют за пределами плей-офф. Оставшиеся десять участников будут сражаться за семь позиций в топ-8.
Пять-шесть команд могут оказаться чуть выше остальных, ведь они посильнее по составу, но другие конкуренты пройдут жесткий отбор. Каждое очко в такой ситуации станет решающим. "Барыс" уже бывал в роли команды, которой не хватало нескольких баллов для прохода. Еще раз он вряд ли захочет такое пережить.
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Напомним, "Барыс" после Риги сыграет в Минске (5 сентября) и в Москве (7 сентября), а 10 числа начнет домашнюю серию с "Куньлунем". Казахстанская команда уже вылетела
на первую игру, а встречу с "Динамо" покажут
в прямом эфире.
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