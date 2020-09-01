Чемпион мира и призер Олимпиады. Кто остановит "Барыс" в борьбе за выход в плей-офф КХЛ

Канадский форвард Мэтт Фрэттин
стал главным приобретением "Барыса"
перед стартом в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ) и рассматривается на позицию первого снайпера в команде. О некоторых трансферах соперников клуба из Казахстана - в материале корреспондента Vesti.kz
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Завтра, 2 сентября, стартует регулярный чемпионат КХЛ. Казахстанский клуб отправляется в Латвию, где начинает турнир встречей с рижским "Динамо". "Барыс" не относится к фаворитам турнира, но может зацепиться за восьмерку сильнейших на "Востоке".
"Ак Барс"
- Найджел Доус
Еще одна попытка результативного ветерана выиграть турнир. Ни "Барыс", ни "Автомобилист" не помогли канадцу с казахстанским паспортом приблизиться к титулу. Доус усилит состав казанцев и придаст импульс в атаке, а опытнейшая команда должна помочь игроку реализовать его амбиции. Сильнейший союз на "Востоке".
"Салават Юлаев"
- Маркус Гранлунд
Финский форвард собрал все награды на молодежном этапе карьеры и успел поиграть в НХЛ. Приход Гранлунда должен стать заметным, ведь уфимская команда ставит перед собой серьезные задачи в турнире. Сомневаемся, что легионер обошелся клубу в скромную сумму, поэтому он должен быть эффективным.
"Металлург"
- Юхо Олкинуора
Магнитогорцы подписали более десятка исполнителей, но мы выделим голкипера. Чемпион мира из Финляндии неплохо играл за "Адмирал", а в новом сезоне должен выстрелить в "Металлурге". Российский клуб должен выходить в плей-офф, а вот в играх на вылет ключевую роль может сыграть надежный голкипер. Почему бы таким персонажем не стать Олкинуоре?
"Автомобилист"
- Чарльз Геноуэй
Новая ведущая фигура для команды из Екатеринбурга. Бронзовый призер Олимпиады-2018 умеет быть полезным, и его можно назвать атакующим защитником. 33-летний канадец успел в "перерывах" между сезонами в КХЛ выиграть турнир в Швеции и забрать пачку индивидуальных призов. Можно предположить, что Геноуэй - это тот игрок, которого не хватало "Автомобилисту".
"Авангард"
- Иржи Секач
Омская команда перетрясла состав, обновив его почти наполовину. Пришли новые исполнители, но мы выделим обладателя Кубка Гагарина. Чешский форвард Иржи Секач выступает в КХЛ только за потенциальных претендентов на главный приз, а это значит, что можно причислить к ним и "Авангард". Экс-нападающий "Ак Барса" и ЦСКА - топ-трансфер омичей.
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Оставшиеся семь клубов конференции имеют примерно равные шансы на плей-офф. Конечно, есть аутсайдеры и фавориты в этой борьбе, но мы выделять никого не будем. Можно обратить внимание, что два десятка новичков пополнили состав китайского "Куньлуня", но вряд ли клуб будет претендовать на серьезные достижения.
КХЛ выступила с заявлением по матчам "Барыса" в Казахстане и зрителям
3 сентября "Барыс" открывает соревновательную программу в Риге, а потом сыграет в Минске (5 августа) и Москве (7 августа). 10-го числа столичная команда будет играть в Нур-Султане с "Куньлунем". Первые домашние игры "Барыса" пройдут
без зрителей.
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