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"Я встану за партнера, не проблема". Защитник-новичок с опытом игр в США о своем игровом стиле и дебюте в КХЛ

20-летний капитан молодежной сборной подписал однолетний контракт.

"Я встану за партнера, не проблема". Защитник-новичок с опытом игр в США о своем игровом стиле и дебюте в КХЛ
Тамирлан Гайтамиров. Фото: Vesti.kz. Жигер Абенов©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Защитник "Барыса" Тамирлан Гайтамиров, который в последние пять играл в США, рассказал в интервью корреспонденту Vesti.kz о своем стиле игры и прокомментировал шансы закрепиться в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

20-летний 193-сантиметровый защитник был капитаном молодежной сборной Казахстана, а перед новым сезоном подписал однолетний контракт со столичным клубом и может дебютировать в КХЛ.

- Тамирлан, заметили, что стараетесь играть технично и ищите момент для броска. Удалось уже адаптироваться в команде?
- Все со временем приходит. Очень приятно в месте, где я когда-то начинал. Все очень помогают. Родная столица. С каждым днем становимся лучше, выполняем установки тренера.

- Мы привыкли, что защитник так активно не играют, помимо Даррена Дица. Не ищут моменты, не заходят в зону. Работают на синей линии. Вы играете по-другому.
- Если моменты есть, нужно пробовать. Убедиться, что кто-то страхует меня. А так, все по установке тренера. Мне подсказывают, и говорят, как действовать.

- Был 81 номер, а сейчас - 13-й. Под ним и увидим в сезоне?
- Да, это номер, под которым я начинал в 2013 году.

- Играл в "Барысе" Дамир Рыспаев, который был и защитником и подраться мог. Если судить по вашим видео, вы тоже не против подраться на льду. Готовы к такому взрослому хоккею?
- Да, готов. Но моя задача не драться... Но своего партнера я защищу. Но моя задача не драться, а играть. Но если грубо сыграют против партнера, то я встану, не проблема.

Как КХЛ напрягать? "Барыс" еще слаб перед стартом сезона и может задуматься о расставании с легионером

Добавим, что в КХЛ "Барыс" стартует 3 сентября, а первый домашний матч проведет 10 числа. В команде может появиться еще один защитник, а бюджет клуба из-за коронавируса сокращен на 15 процентов.

Напомним, ранее стало известно, что "Барыс" домашние матчи в КХЛ будет проводить на "Барыс Арене", а форвард Дастина Бойд не принял предложение столичного клуба о новом контракте после восьми лет сотрудничества.

Дастина Бойда не будет? Президент "Барыса" - о переговорах с форвардом и возможном новичке

 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ США Диц Даррен Рыспаев Дамир

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