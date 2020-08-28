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Как КХЛ напрягать? "Барыс" еще слаб перед стартом сезона и может задуматься о расставании с легионером

Казахстанская команда не впечатлила даже после крупной победы.

Как КХЛ напрягать? "Барыс" еще слаб перед стартом сезона и может задуматься о расставании с легионером
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис перед стартом в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) решил проверить весь состав. Разочаровал его шведский новичок, но игру спасли игроки из не ведущих звеньев. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Казахстанский клуб вышел относительным оптимальным составом против "Торпедо" из Усть-Каменогорска и оба раза не проиграл за 60 минут. Соперник, хоть и номинально был слабее, но заставил "Барыс" работать и вырывать победу. С "Сарыаркой" так не получилось. Лишь Владислав Кулиев сумел наказать столичных игроков за ошибку - форвард опередил Даррена Дица и открыл счет.

"На первый период мы вышли, вроде как, собрано, но вот эти вот удаления, три удаления подряд, чуть нас надломили. Не то чтобы надломили, но где-то мы дали сопернику почувствовать свою игру и они забили в конце смены. В меньшинстве. Но хорошо, что мы быстро отыгрались, перехватили инициативу и начали владеть шайбой, больше атаковать, больше давления на ворота соперника", - заметил Михайлис.



Дали "перерыв" Мэтту Фрэттину, а его заменил Якоб Лилья в первой тройке. И растворился на льду. Остался недоволен его игрой и тренер. Когда не пошла игра у фаворитов, выстрелили "темные лошадки". Гол и две передачи у Алихана Асетова. Один плюс плюс от Егора Петухова

"Понравился второй период, за исключением большинства, которым мы владели. Когда нам по воротам бросили пять бросков. Соперник играл в меньшинстве. Это недопустимо для нашей команды. Будем исправлять эти ошибки", - добавил тренер.

"Барыс" впервые за три матча забил сам забил, имея на одного игрока больше - Линус Виделль реализовал момент. Пробовали привлекать к большинству "горячего" в последнее время Петухова, но ни он кто-то другой, не дали необходимой пользы, чтобы наказать соперника.



"Третий период, я скажу, понравился. Здорово сыграли в средней зоне: больше атаковали, больше владели инициативой, и наши нападающие очень хорошо прессинговали соперника. Может быть, уже и на фоне усталости, ведь соперник подустал, и мы забили несколько голов", - подытожил Михайлис.

В девятом игровой периоде нового сезона гол нашел Никита Михайлис: форвард забил в большинстве на 52-й минуте, когда "Сарыарка" окончательно развалилась. Наконец-то отличился и Даррен Диц, который в каждом матче бросал достаточно, но не мог пробить голкиперов.

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Таким образом, в КХЛ, где соперники посильнее карагандинцев, тренерский штаб рисковать не будет. Ударной тройкой будет Виделль в группе с Фрэттином и Романом Старченко, которые за счет опыта должны делать разницу. Замены им нет.



Должны набрать форму Кертис Волк с Михайлисом, а вот Лилья близок к замене. Шведский форвард не впечатляет. Третье и четвертое звено умело изматывают соперников, но вот большинство у "Барыса" сильно выпадает. Нет тех фирменных комбинаций, которые напрягали лигу. Работы еще очень много.

"На 15 процентов меньше". В "Барысе" рассказали о сокращении бюджета и новом тренере сборной Казахстана

Ранее стало известно, что "Барысу" сократили бюджет, но в команде с пониманием отнеслись к ситуации. Скорее всего, в новом сезоне не будет форварда Дастина Бойда, а на его место пригласят защитника.

Добавим, что "Барыс" проводит контрольные игры с казахстанскими клубами перед стартом в КХЛ. После двух встреч с "Торпедо" крупно была обыграна "Сарыарка", а Михайлис раскритиковал игру новичка Якоба Лильи в первом звене.

 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Сарыарка Михайлис Юрий Михайлис Никита Фрэттин Мэтт Лилья Якоб Диц Даррен

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