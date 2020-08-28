Игры в Нур-Султане? В "Барысе" прокомментировали ситуацию с домашними матчами в КХЛ

Президент "Барыса" Борис Иванищев
рассказал о ситуации с проведением домашних матчей клуба в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz
. Из-за сложной эпидемиологический ситуации игры могли перенести из Казахстана в Россию.
В частности, в Казани подтвердили
, что готовили вторую арену для "Барыса", но казахстанский клуб изменил решение. Первая домашняя встреча столичного клуба запланирована на 10 сентября.
"Домашние матчи мы начнем в Нур-Султане с "Куньлунем" 10 сентября. К сожалению, без болельщиков. Пока мы прорабатываем вопрос и, возможно, в дальнейшем ситуация изменится", - рассказал Иванищев.
Добавим, что "Барыс" отказался от продолжения борьбы в плей-офф КХЛ в прошлом сезоне из-за пандемии коронавируса, а перед новым сезоном мог выйти из турнира еще перед его стартом.
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"Барыс" проводит контрольные игры с казахстанскими клубами перед стартом в КХЛ. После двух встреч с "Торпедо" была обыграна
"Сарыарка", а главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис остался недоволен
игрой новичка Якоба Лильи.
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