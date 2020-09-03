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Qazsport нашел решение для показа матчей молодежной сборной Казахстана и "Барыса" в одно время

Зрители увидят игры в прямом эфире.

Qazsport нашел решение для показа матчей молодежной сборной Казахстана и "Барыса" в одно время
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Матч молодежной сборной Казахстана по футболу против Черногории, который пройдет сегодня, 3 сентября, будет показан в прямом эфире на сайте телеканала Qazsport, сообщает корреспондент Vesti.kz

Примечательно, старт второго тайма "молодежки" накладывается на начало первого матча "Барыса" в новом сезоне КХЛ против рижского "Динамо". Именно поэтому решением руководства телеканала матчи будут показаны следующим образом: Казахстан - Черногория (18:50 - начало трансляции, первый тайм), "Динамо" - "Барыс" (19:50 - начало трансляции, полный матч), Казахстан - Черногория (20:00 - начало второго тайма на сайте телеканала Qazsport).

Также отметим, что сразу после завершения трансляции игры "Барыса", второй тайм матча молодежной сборной Казахстана против черногорцев будет показан в записи непосредственно на телеканале Qazsport. 



Команда Алмаса Кулшинбаева встретится с Черногорией в рамках отборочного цикла Евро-2021. Казахстан с семью очками занимает четвертое место в шестой группе. На старте квалификационного турнира в гостях были обыграны Фарерские острова - 3:1, а затем Черногория - 2:1. Дома же казахстанская "молодежка" потерпела поражения от Испании - 0:1 и Израиля - 1:2. В своем последнем матче она в гостях сыграла вничью с Северной Македонией - 1:1.

"Барыс" начинает новый сезон КХЛ с выездной серии, в ходе турне команда Юрия Михайлиса проведет три матча - против рижского "Динамо" (3 сентября), минского "Динамо" (5 сентября) и московского ЦСКА (7 сентября). 

 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Сборная РК по футболу Черногория Телеканал QazSport Футбол Динамо Рига

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