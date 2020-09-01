А ведь они были королями. Главная проблема для нового тренера "Барыса" в КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс"
выиграл три контрольных матча перед стартом в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ), но не смог убедить всех в своей игровой силе. О том, какую проблему нужно решить главному тренеру Юрию Михайлису
- в материале корреспондента Vesti.kz
.
Столичная команда сумела немного обкатать состав, обыграв конкурентов из Казахстана, но сделала это без особого блеска. Был забить 21 гол, но соперник в основном был наказан за позиционные ошибки и усталость. Последнее можно расшифровать, как выпавшая нагрузка, ведь соперники "Барыса" играли чаще свои контрольные игры, а к концу сбора просто уже не успевали за более свежими оппонентами.
Отсюда шли и удаления. За четыре встречи "Барыс" забил всего пять шайб в большинстве и все они пришлись на дуэль с "Сарыаркой". Возможно, что столичная команда только набирает рабочие обороты, но ведь когда-то "Барысу" не было в этом равных, и они были королями большинства. Уже в дебютном розыгрыше "регулярки" казахстанцы показали результат 19,8 процента и выиграли номинацию.
Повторили успех в шестом сезоне (22,1), а еще два раза вошли в тройку сильнейших по этому показателю. В регулярном чемпионате-2013/2014, когда "Барыс" в последний раз был первым, то 30 голов забили Найджел Доус
(12), Брэндон Боченски
(7), Дастин Бойд
(6) и Роман Савченко
(5). Лучшим в истории клуба по голам в численном большинстве остается Доус с 78 шайбами. Из действующих хоккеистов команды 47 голов у Романа Старченко
.
Вокруг Старченко будет строиться большинство "Барыса" в новом сезоне. В первую спецбригаду могут также войти Линус Виделль
, Мэтт Фрэттин
, Даррен Диц
и еще кто-то из нападающих. Привлекали, например, Егора Петухова
, который стал одним из самых эффективных в контрольных, и нападающий забил во время розыгрыша численного преимущества.
В первой игре с рижским "Динамо" мы увидим, смог ли тренерский штаб найти варианты для усиления этого важного игрового компонента. Умелые исполнители в команде есть, а теперь с ними нужно наработать синхронные комбинации, которые будут приносить результат. В ситуации, когда состав не столь силен, то большинство может секретным оружием.
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Напомним, в КХЛ столичный "Барыс" стартует 3 сентября с рижанами, а затем сыграют в Минске с "Динамо" (5 сентября) и ЦСКА в Москве (7 сентября). 10 числа подопечные Михайлис примут китайский "Куньлунь", открывая домашнюю серию.
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