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Защитник из "Динамо". Как "Барыс" нашел в России игрока для сборной Казахстана

Его даже наигрывали с Дарреном Дицем.

Защитник из "Динамо". Как "Барыс" нашел в России игрока для сборной Казахстана
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Защитник "Барыса" Алексей Маклюков за несколько сезонов вырос из участника матча звезд МХЛ в основного игрока клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и начал карьеру в сборной Казахстана. Об игроке, которого Андрей Скабелка заигрывал в паре с Дарреном Дицем, - в материале корреспондента Vesti.kz.

26-летний Маклюков в "Барысе" появился в 2017 году в статусе чемпиона Высшей лиги. В том сезоне россиянин успел провести 30 матчей за московское "Динамо" в КХЛ, но перед плей-офф отправился в одноименный фарм-клуб из Балашихи. Четыре очка в 17 встречах, и защитник переехал в Казахстан.

За новую команду Маклюков дебютировал при Евгении Корешкове, попробовав себя в сборной Казахстана. Сезон в КХЛ получился неплохой (14 очков в 39 играх). С приходом Скабелки игровое время защитника еще подросло с 15,5 минут до 17 или даже 21 (эпизодически), а в национальной команде - дебют на ЧМ. Конечно, обойти Кевина Даллмэна или посадить на лавку Дица было практически невозможно, но в прошлом сезоне ситуация изменилась.



Надолго из состава выпал швед Виктор Сведберг, а сменивший его финн Атте Охтамаа был настоящим лидером. Но Маклюков получил шанс. Сначала он выходил в первой паре с Дицем, а затем стал игроком первой четверки. Возможно, он не был стабилен, но с нагрузкой справлялся, набирая свои 13-16 очков за сезон. В новом сезоне можно ожидать еще большего прогресса, ведь конкуренции меньше.

На первые четыре места претендуют пять игроков - Диц, Маклюков, Сведберг, Джесси Блэкер и Леонид Метальников. Вряд ли капитан будет ограничен в игровом времени и свободе, чего нельзя сказать о квартете других исполнителей. Скорее всего, именно они поборются за три места в основной ротации. Есть еще группа молодых игроков, но им, видимо, придется оккупировать свободные позиции. Маклюков этот момент уже преодолел.



Назаров нас спасет? Как новый тренер с "Барысом" стартует в следующем сезоне КХЛ

Напомним, новый сезон в КХЛ должен стартовать 2 сентября. Казахстанский "Барыс" будет готовиться к состязанию в сжатые временные сроки, но от борьбы еще не отказался. Под вопросом будущее в "Барысе" форварда Дастина Бойда, а тренировочным процессом будет руководить Юрий Михайлис.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Россия Сборная РК по хоккею Диц Даррен Динамо Москва Даллмэн Кевин

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