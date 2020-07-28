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Назаров нас спасет? Как новый тренер с "Барысом" стартует в следующем сезоне КХЛ

У него очень мало времени на подготовку к турниру.

Назаров нас спасет? Как новый тренер с "Барысом" стартует в следующем сезоне КХЛ
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Казахстанский клуб "Барыс" перед новым сезоном в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) оказался в очень сложной ситуации - у тренерского штаба критически мало времени, чтобы собрать команду и подвести ее в оптимальном состоянии к турниру. Некоторые слабые стороны ситуации - в материале корреспондента Vesti.kz.

В Казахстане могут ослабить карантин уже 3 августа, а к 10 числу, на которое у "Барыса" намечен старт тренировочного лагеря, ограничений может стать еще меньше. Тренерский штаб Юрия Михайлиса за три недели должен просмотреть игроков и сколотить новую команду. И это с учетом того, что каждый игрок профессионально отнесся к сложившейся ситуации и самостоятельно набрал форму.


Все игроки, за исключением Якоба Лильи и Йони Ортио, уже играли за "Барыс", поэтому их особенности и возможности хорошо известны. Два новичка должны быстро и органично вписаться в рабочий процесс. Может показаться, что проблем нет, но это не совсем так. У "Барыса" практически не будет шансов сыграть контрольные игры.



Уже сейчас клубы Лиги распределились по предсезонным стартам, чтобы оценить свою работу на тренировках и наиграть состав. "Барыс" же после домашних тренировок и поддержания формы только через две недели начнет работу в команде. Игроки вернутся на лед, поделятся новостями, а экзамен будут сдавать только в начале сентября.

Двусторонние игры вряд ли заменят по накалу противостояния с настоящим соперником. Это может сказаться как положительно, ведь у хоккеистов будет игровой голод и желание скорее вырваться из тренировочного лагеря, так и отрицательно. Одна-две неудачи на старте, где не хватило игрового тонуса, и "Барыс" осядет на дне таблицы.

Все-таки клуб обошелся без серьезного усиления, пригласив проверенных исполнителей. В зоне риска все те же Ортио с Лильей. Финского голкипера приглашали как потенциального первого номера, а форварда - как бомбардира. Смогут ли они себя реализовать в такой необычной ситуации? Сложно сказать, но на случай неудачи аргумент в защиту уже есть.

Нестабильность угрожает и тренерскому штабу Михайлиса. Казахстанец с "Барысом" дебютирует в новой роли: возможно, что первый серьезный сезон в КХЛ он представлял себе по-другому, но работать в авральном режиме его могла научить карьера в "Номаде". Практически все, с чем столкнулся специалист, он мог пройти в фарм-клубе.

Единственное, в "Номаде" вряд ли уволили бы за пять-шесть поражений подряд, а с "Барысом", с учетом усеченной подготовки, может такое случиться. Вряд ли Михайлису сделают скидку на проблемы и долго будут ждать позитивных моментов. Тренер рискует больше всех. За три недели ему нужно собрать коллектив, который будет биться за него.

Ему нужно найти общий язык с опытными казахстанцами и легионерами. Возможно, что мысль тренера будет доносить Максим Семенов. Экс-защитник сфокусируется не только на работе с коллегами по амплуа, но и должен наладить рабочий диалог. Игроки должны быстро понять, в какой хоккей хочет играть Михайлис, и помочь ему его реализовать.



Иначе - провал. Потом Андрей Шаянов становится исполняющим обязанности, а условный Андрей Назаров приезжает спасать ситуацию. А ведь был у россиянина опыт, когда это не вышло. Но это вполне реально, если у команды Михайлиса нет четкого плана по выходу из сложившейся ситуации. Миссия казахстанского специалиста практически невыполнима. 

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Напомним, казахстанский клуб "Барыс" должен приступить к командным тренировкам 10 августа, а еще через три недели (2 сентября) стартует очередной розыгрыш КХЛ. Казахстанский клуб планировал начать УТС с 15 июля, но был вынужден отложить занятия из-за пандемии коронавируса.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Назаров Андрей Михайлис Юрий Номад ХК

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