Бывший капитан, который обошел чемпиона мира. Как "Барыс" может потерять еще одного лидера

Бывший ведущий центральный нападающий "Барыса" Дастин Бойд
может продолжить карьеру в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ), но не в казахстанской команде. Экс-капитан уже пробовал себя не в "Барысе", и получилось это не очень удачно. О возможном интересе к 34-летнему форварду - в материале корреспондента Vesti.kz
.
Канадский легионер появился в "Барысе" девять лет назад и сразу стал одним из лучших. Блистательный сезон провели Брэндон Боченски
(27+37) с Кевином Даллмэном
(19+38), а Бойд (21+17) расположился следом за ними. Ведущим центральным нападающим той команды был чемпион мира Иржи Новотны
(9+16), но дебютант не только отлично вписался в коллектив, но и заставил "забыть" о чехе.
Вырисовалась и тройка, где, помимо Бойда с Боченски, выступал Найджел Доус
. Это звено считалось ключевым, а его результаты определяли успешность команды. Каждый знал, что если остановить этих игроков, "Барыс" можно обыграть. Не было взаимозаменяемой глубины состава, а для лидеров - адекватной поддержки.
До обновленного "Барыса", где еще может сыграть Бойд, мало кто из прежних партнеров не добрался. А тех, с кем он когда-то определял игру, вообще практически нет. И сам канадец не так ярко играет, как в лучшие сезоны, но "Барысу" он не помешал бы. Канадец и сейчас умеет выдать голевой пас или забить сам, но после "Динамо" форвард потерял уверенность.
Но вряд ли ему найдется место даже в новом "Барысе". Такие игроки, как Линус Виделль
, Кертис Волк
, Аркадий Шестаков
и Антон Сагадеев
, способны закрыть позицию центрального нападающего. Возможно, только шведа из этого списка можно назвать исполнителем, который достиг своего игрового максимума. Трое других еще будут прогрессировать, а в клубе могут сделать на них ставку.
Может ли продолжить карьеру Бойд в другом клубе КХЛ? Маловероятно. Опытных канадцев с казахстанским паспортом берут только в "Ак Барс", а там место уже занято. Да и игровой уровень форварда вряд ли подходит под амбиции сильного клуба, как пытаются нам представить. Если Бойд не приедет в "Барыс", то в лиге мы можем его увидеть только в небогатом клубе.
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Добавим, что в "Барысе" Бойд провел восемь сезонов в КХЛ. Отыграл 451 матч, набрав 278 (132+146) очков. Был ассистентом капитана и капитаном в столичной команде. Выступал за сборную Казахстана.
Напомним, новый сезон в КХЛ стартует 2 сентября. Примет участие в нем "Барыс" или откажется от такой возможности, зависит от совета директоров. На этом собрании лиги будет объявлен окончательный список участников и обнародован календарь нового турнира.
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