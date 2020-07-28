Назаров вызвался возглавить соперника "Барыса" по конференции КХЛ

Бывший главный тренер "Барыса" Андрей Назаров
заявил о готовности возглавить хабаровский "Амур"
. Об этом сообщает "Чемпионат
".
28 июля "Амур" объявил, что Александр Гулявцев
покинул пост главного тренера по семейным обстоятельствам. Хабаровский клуб и 47-летний специалист расторгли контракт по обоюдному согласию.
"Знаю про уход Александра Гулявцева из "Амура". Хочу пожелать коллеге успехов в дальнейшем. Готов ли сам возглавить "Амур"? Я готов к работе, в Хабаровске собралась крепкая команда с хорошим подбором игроков и большими амбициями. Но вы знаете, не все зависит от наших хотелок.
Готов вступить в партию моего старого друга Владимира Вольфовича Жириновского и помочь его однопартийцу, еще одному моему товарищу Михаилу Владимировичу Дегтяреву с развитием в Хабаровском крае спорта в целом и хоккея в частности. Дегтярев ведь сейчас занимает пост временно исполняющего обязанности губернатора в этом стратегически важном для России регионе. Для спорта, к слову, он человек далеко не чужой, работал председателем комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. На самом деле, повторюсь, я готов к работе и новому вызову.
Знаете, тренерская судьба, да и судьба спортивных менеджеров такова, что можно в любой момент ждать увольнения или просто уйти самому. Мне все эти ситуации знакомы. Посмотрите, тот же Курт Фрейзер после окончания прошлого сезона продлил контракт с "Куньлунем", а в нынешнем межсезонье его неожиданно сменил Алексей Ковалев. Определенные изменения коснулись и "Авангарда", в котором работу президента клуба завершил Максим Сушинский. Такова жизнь и таков хоккейный бизнес, от этого никто не застрахован. Нужно воспринимать это так, как есть, а где-то даже с юмором", - сказал Назаров.
Исполняющим обязанности главного тренера "Амура" назначен Павел Торгаев.
Гулявцев возглавил команду в январе 2019 года. В марте 2020 года "Амур" подписал с главным тренером новое соглашение на один год. Команда в прошедшем сезоне не вышла в плей-офф КХЛ, заняв девятое место в Восточной конференции.
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