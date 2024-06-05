20-летний нападающий может пополнить состав "Барыса"

Новости спорта Хоккей КХЛ
5 июня 10:07
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Казахстанский нападающий Константин Двуреченский может продолжить карьеру в "Барысе". Предсезонные сборы хоккеист проведет в системе астанинского клуба, передают Vesti.kz со ссылкой на Шайба.kz

В минувшем сезоне 20-летний хоккеист защищал цвета "Ладьи" в МХЛ. На его счету 50 матчей в регулярном чемпионате МХЛ и 32 (7+25) набранных балла. В плей-ин он сыграл в трех матчах и не отметился результативными действиями.

Также воспитанник Астаны играл за "Снежные Барсы", "Сарыарку" и "Темиртау" в чемпионате Казахстана и за "Кыран" и "Барыс" в Jastar Hokei Ligasy.

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Хоккей

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