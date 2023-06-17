19-летний воспитанник "Барыса" нашел клуб в КХЛ

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Сегодня 15:49
©ХК "Сарыарка"

19-летний казахстанский нападающий Константин Двуреченский станет игроком тольяттинской "Лады". С большой долей вероятности он будет играть в МХЛ за "Ладью", сообщают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал Хайруллин Live.

Двуреченский - воспитанник "Барыса", минувший сезон провел в карагандинской "Сарыарке". В 28 матчах регулярного чемпионата Казахстана он набрал 11 (4+7) очков, в 8 играх плей-офф заработал 3 (2+1) балла, а в 7 встречах за "Кыран" занес в свой актив 10 (1+9) очков.

Отметим, что "Ладу" включили в состав участников следующего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом было объявлено на заседании совета директоров лиги.

Тольяттинский клуб выступал в КХЛ в 2008-2010 и 2014-2018 годах.

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Метки:
КХЛ Барыс в КХЛ

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