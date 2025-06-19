Звездный экс-игрок КПЛ остался без клуба из-за боевых действий. Он может вернуться в Казахстан?

Вингер из Ганы Патрик Твумаси до сих пор называется одним из самых ярких легионеров в истории казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Он покинул наш чемпионат семь лет назад, но его перфомансы в еврокубках и на внутренней арене в составе "Астаны" никто не забыл. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о новом статусе Твумаси, который дает определенные шансы на возвращение в Казахстан.

Уже почти два года африканский вингер принадлежит кипрскому "Пафосу". Закрепиться в этом клубе ему не удалось, так как прошлым летом он был отдан в аренду в иерусалимский "Бейтар" из чемпионата Израиля. В 39 матчах во всех турнирах сезона 2024/25 он забил семь голов.



У "Бейтара" была опция выкупа, но сегодня Твумаси объявил, что уходит из клуба:

"С тяжелым сердцем я сообщаю, что покидаю "Бейтар". Это был невероятный сезон, который я и моя семья никогда не забудем. Я хотел бы поблагодарить президента клуба, а также весь израильский народ за вашу любовь и поддержку. Я всегда чувствовал себя в Израиле как дома и обожаю вас", - написал футболист в соцсетях.

Если кто вдруг пропустил, то отметим, что теперь ФИФА официально разрешила игрокам приостанавливать контракты с израильскими клубами в одностороннем порядке. Все из-за боевых действий и напряженной военной обстановки в регионе и стране в частности.

Не исключено, что 31-летний Твумаси был готов остаться в Иерусалиме, и что клуб был только за это, но теперь ситуация разрешена - ганец уедет в другую команду.



В "Пафосе" на него вряд ли рассчитывают, поэтому он может оказаться в другом клубе. Недавно в СМИ была информация, что активные переговоры с игроком ведет южнокорейский "Чонбук Хендэ Моторс", который уверенно лидирует в этом сезоне.

Этот клуб тренирует известный уругвайский тренер и в прошлом футболист Густаво Пойет, а в составе уже имеется соотечественник Патрика - полузащитник Нана Боатенг.

Но этот переход пока не является состоявшейся сделкой, так как о переговорах сообщал лишь один местный источник, из Южной Кореи.



Возвращение Твумаси в Казахстан тоже маловероятно, тем более неизвестно, до какого срока у футболиста имеется контракт с "Пафосом". Если договор все еще на руках, то вряд ли киприоты захотят отпускать футболиста, оцененного в 500 тысяч евро, бесплатно.

Если Патрик и рассмотрел бы возвращение в нашу страну, то это был бы либо камбэк в "Астану", либо выступление в составе другой команды, ставящей перед собой высокие задачи в чемпионате и еврокубках. Но далеко не факт, что кто-то из клубов потянул бы его финансовые запросы, которые наверняка выросли после столько лет выступлений в Испании, Турции, Германии, Израиле и Кипре.

На всякий случай корреспондент Vesti.kz задал Твумаси прямой вопрос - возможен ли переход в один из казахстанских клубов. На это ганец ответил интригующе, но без конкретики, ограничившись эмодзи показываемого руками сердца и улыбки. Видно, что футболисту приятно, что о нем не забывают даже спустя много лет, но, судя по всему, никакой конкретной информации дать он пока не может.



Отметим, что Твумаси является вторым лучшим бомбардиром в истории казахстанских клубов в еврокубках - он забил 15 голов (больше только у Марина Томасова - 20). Всего за "Астану" Патрик провел 171 матч в период с 2013 по 2018 годы, в которых отметился 69 голами и 28 ассистами.

В свое время "Астана" дважды брала его в аренду - за 300 и 400 тысяч евро, а после этого выкупила у латвийского "Спартака" за 1,5 миллиона евро. Спустя годы он уехал из казахстанского клуба в испанский "Алавес" за 3 миллиона евро. Все эти данные основаны на информации портала Transfermarkt.