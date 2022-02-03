"Зенит" выиграл первый матч международного турнира благодаря голу Алипа

"Зенит" победил датский "Митьюлланд" в рамках первого матча турнира Atlantic Cup-2022 в Португалии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу питерского клуба. Решающий гол на 40-й минуте забил казахстанский защитник Нуралы Алип, который проходит просмотр в составе россиян. Видео гола можно посмотреть тут.

Алип вышел в стартовом составе и отыграл всю игру, по нему примут решение по итогам второго сбора.

Отметим, что в нынешнем сезоне РПЛ "Зенит" лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков в 18 матчах.