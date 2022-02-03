Алип попал в стартовый состав "Зенита" на матч против команды Вагнера Лава

Сегодня, 3 февраля, питерский "Зенит", в котором на просмотре находится защитник "Кайрата" и сборной Казахстана Нуралы Алип, проведет контрольный матч с датским "Митьюлландом", куда перешел бывший нападающий алматинцев Вагнер Лав, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Португалии в рамках турнира Atlantic Cup-2022 и начнется в 21:00 по времени Нур-Султана.

Алип выйдет на поле с первых минут:

Напомним, будущее казахстанца должно проясниться в конце второго сбора.

22-летний Алип был основным игроком "Кайрата" в прошлом сезоне, провел за алматинский клуб 25 матчей в чемпионате, шесть - в Кубке Казахстана и семь - в Лиге конференций.