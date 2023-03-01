"Зенит" в Алматы и новые трансферы. Интервью директора "Кайрата"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 16:17
©Vesti.kz/Алихан Сариев

Генеральный директор "Кайрата" Аскар Есимов высказался о трансферной кампании клуба и тесных отношениях с российским "Зенитом", сообщает корреспондент Vesti.kz

- Аскар Асильбекович, расскажите о работе клуба по комплектованию состава на этот сезон

- Мы продлили лидеров в лице Виктора Васина, Жоао Пауло, это было важно, да и в целом, сохранили костяк состава. Пожелания тренерского штаба мы также постарались выполнить.

- Как вы прокомментируете смену технического спонсора? 

- Мы работали в этом направлении с прошлого года. Могу сказать, что мы даже договорились об эксклюзивной форме от Joma на следующий год, для этого мы летали в Мадрид и провели переговоры. В наших планах создать полную линейку одежды для футбольного клуба "Кайрат". Надо понимать, что есть коммерческие задачи в этом плане и уже сейчас форма основной команды стала дешевле, чем было раньше.

- Мы видим, что связь "Кайрата" и "Зенита" усиливается, есть ли со стороны клуба из Санкт-Петербурга интерес к другим игрокам после трансфера Нуралы Алипа? В частности, можете ли подтвердить, что "Зенит" наблюдает за Данилом Устименко? 

- Все возможно. Мы не можем знать, кто за кем наблюдает. Например, мы за тем же Арадом наблюдали больше трех лет. По поводу коммуникации с "Зенитом", да, в этом плане мы тесно сотрудничаем, теперь хотим, чтобы воспитанники их академии приняли участие в наших турнирах. Но одна из главных задач, привезти "Зенит" в Алматы и сыграть матч.

- Решение о возвращении Галымжана Кенжебека принял клуб или игрок? Какое впечатление он произвел на просмотре в "Краснодаре"? И останется ли в команде Микаэль Аскаров? 

- Кенжебек ездил на просмотр, после чего в футбольном клубе "Краснодар" нам сказали, что будут наблюдать за ним, если возникнет интерес, они обратятся. Касательно Аскарова, он на просмотре, большего на данный момент я сказать не могу.

Добавим, что в зимнее межсезонье "Кайрат" подписал двух новичков - центрального защитника сборной Израиля Офри Арада и опорного полузащитника из России Дмитрия Сергеева.

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ Боранбаев Кайрат

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