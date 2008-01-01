Зайнутдинов и Ко. Transfermarkt назвал топ-10 самых дорогих футболистов Казахстана

Transfermarkt на своем сайте представил десятку самых дорогих футболистов Казахстана на текущий момент, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Список, как и ожидалось, возглавил универсал московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов (2 миллиона евро). Вторым стал Бауыржан Исламхан (1,8 миллиона евро), перешедший в начале года в "Аль-Айн" из ОАЭ. На третьей строчке оказался защитник "Кайрата" Нуралы Алип, что неудивительно. В этом году он серьезно прибавил во многих компонентах, став одним из лидеров своего клуба. Как итог, начинал сезон со стоимостью 900 тысяч евро, а заканчивает год на отметке 1,7 миллиона.







