Зайнутдинов и Ко. Transfermarkt назвал топ-10 самых дорогих футболистов Казахстана

В списке есть и вратарь.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ФК ЦСКА©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 08:29

Transfermarkt на своем сайте представил десятку самых дорогих футболистов Казахстана на текущий момент, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Список, как и ожидалось, возглавил универсал московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов (2 миллиона евро). Вторым стал Бауыржан Исламхан (1,8 миллиона евро), перешедший в начале года в "Аль-Айн" из ОАЭ. На третьей строчке оказался защитник "Кайрата" Нуралы Алип, что неудивительно. В этом году он серьезно прибавил во многих компонентах, став одним из лидеров своего клуба. Как итог, начинал сезон со стоимостью 900 тысяч евро, а заканчивает год на отметке 1,7 миллиона.



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Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 08:29
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