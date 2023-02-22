Футбольный клуб "Астана" определился с заявкой на новый сезон казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Футбольный сезон в Казахстане открывается 25 февраля матчем за Суперкубок, в котором сойдутся "Астана" и "Ордабасы". Первый матч в КПЛ-2023 столичный клуб проведет 4 марта, когда примет карагандинский "Шахтер".

Заявка "Астаны", являющейся действующим чемпионом КПЛ, выглядит так:

вратари: Данил Подымский, Александр Заруцкий, Йосип Чондрич;

защитники: Михаил Габышев, Абзал Бейсебеков, Тимур Досмагамбетов, Жарко Томашевич, Алекса Аманович;

полузащитники: Макс Эбонг, Исламбек Куат, Марин Томасов, Аслан Дарабаев, Фабиен Урега, Душан Йованчич, Станислав Басманов, Саламат Жумабеков, Руслан Киргетов;

нападающие: Абат Аймбетов, Владислав Прокопенко, Андрей Березуцкий, Дембо Дарбо (Гамбия).

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Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 26 16 5 5 65-24 53 2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52 3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47 4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42 5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38 6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36 7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32 8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31 9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31 10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30 11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29 12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28 13 Туран 26 6 10 10 25-35 28 14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25 Перейти на страницу турнирной таблицы →