Заявка на чемпионство? "Астана" представила состав на новый сезон

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 12:15
©ФК "Астана"

Футбольный клуб "Астана" определился с заявкой на новый сезон казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Футбольный сезон в Казахстане открывается 25 февраля матчем за Суперкубок, в котором сойдутся "Астана" и "Ордабасы". Первый матч в КПЛ-2023 столичный клуб проведет 4 марта, когда примет карагандинский "Шахтер".

Заявка "Астаны", являющейся действующим чемпионом КПЛ, выглядит так:

вратари: Данил Подымский, Александр Заруцкий, Йосип Чондрич;

защитники: Михаил Габышев, Абзал Бейсебеков, Тимур Досмагамбетов, Жарко Томашевич, Алекса Аманович;

полузащитники: Макс Эбонг, Исламбек Куат, Марин Томасов, Аслан Дарабаев, Фабиен Урега, Душан Йованчич, Станислав Басманов, Саламат Жумабеков, Руслан Киргетов;

нападающие: Абат Аймбетов, Владислав Прокопенко, Андрей Березуцкий, Дембо Дарбо (Гамбия).

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Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 26 16 5 5 65-24 53
2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52
3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47
4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42
5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38
6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36
7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32
8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31
9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31
10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30
11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29
12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28
13 Туран 26 6 10 10 25-35 28
14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25

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Метки:
Астана ФК Межсезонье в КПЛ КПЛ

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