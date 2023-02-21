Без Исламхана? В "Ордабасы" рассказали о трансферном бане и составе на Суперкубок Казахстана

Президент "Ордабасы" Бауыржан Абдубаитов в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал ситуацию с трансферным баном перед матчем за Суперкубок Казахстана. На данный момент шымкентский клуб официально не объявил о подписании новых игроков.

"Могу заверить, что мы погасили долг перед бывшими игроками, но есть небольшая заминка в связи с поступлением средств на банковские счета некоторых футболистов. У нас нет сомнений, что трансферный бан будет снят до матча за Суперкубок Казахстана и мы сможем заявить всех новичков. Допускаю ли, что сыграем с "Астаной" прошлогодним составом? Нет, это невозможно, у нас команда обновлена на 90 процентов, но и, еще раз повторюсь, фактически мы свои обязательства выполнили, вопрос снятия бана теперь лишь в технической плоскости", - заявил Абдубаитов.

Напомним, в зимнее межсезонье "Ордабасы" подписал сразу нескольких ключевых игроков сборной Казахстана, включая Сергея Малого, Асхата Тагыбергена и Бауыржана Исламхана.

Матч за Суперкубок Казахстана между "Астаной" и "Ордабасы" пройдет 25 февраля на "Астана Арене". Шымкентский клуб имеет право включить в заявку новых игроков даже в день матча, если на этот момент будет снят запрет ФИФА на регистрацию футболистов.

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