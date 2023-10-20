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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

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Уже завтра может определиться чемпион. Что нас ждет в 25-м туре КПЛ?

Уже завтра может определиться чемпион. Что нас ждет в 25-м туре КПЛ?
©ПФЛК

Уже в ближайшие выходные пройдут матчи предпоследнего, 25-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). В предстоящих играх может решиться, кто станет чемпионом сезона-2023, кто сможет претендовать на еврокубки, а кто попрощается с высшим дивизионом страны. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

За два тура до финиша чемпионата на счету лидирующего "Ордабасы" 55 очков, а у находящейся на втором месте "Астаны" 49 баллов. Главный вопрос состоит в том, сумеют ли шымкентцы реализовать максимальное преимущество.

Есть еще две интриги. Первая заключается в борьбе за четвертое место, которое может позволить участвовать в еврокубках следующего сезона. Но нужно подметить, что клуб, занявший четвертую позицию, сможет рассчитывать на еврокубки только в том случае, если "Ордабасы" выиграет у "Тобола" в финале Кубка Казахстана. В противном случае четвертая путевка уедет в Костанай, хотя местный клуб не претендует даже на топ-5 по итогам первенства. На четвертое же место претендуют "Кайрат" (40) и "Кызыл-Жар" (39).

Вторая состоит в том, кто же станет третьей вылетевшей в первую лигу командой? Математические шансы на понижение сохраняются у шести команд, но сложнее всех придется "Окжетпесу" и "Мактааралу", у которых по 25 баллов. Ранее досрочно вылетели из КПЛ "Каспий" (16) и "Аксу" (18).

"Ордабасы" в шаге от исторического титула. Все может решиться до матча с их участием

В воскресенье, 22 октября, "Ордабасы" будет закрывать игровой тур домашним матчем с карагандинским "Шахтером". Горняки идут на девятом месте в таблице с 28-ю баллами и все еще не обезопасили себя от вылета. Но вряд ли мотивация сохранить место в "вышке" как-то изменит их статус аутсайдера в предстоящей игре.

В Шымкенте еще никогда не праздновали чемпионство. И теперь у команды есть великолепная возможность добыть первое золото и гарантировать себе Лигу чемпионов на следующий год. Поэтому южане будут выходить на поле с желанием добыть титул и отпраздновать в тот же вечер.

Однако чемпионами футболисты "Ордабасы" могут стать еще до выхода на свой матч с "Шахтером". Ведь в субботу, 21 октября, свою встречу проведут "Астана" и "Жетысу". У семиреченцев тоже 28 очков, и они тоже хотят обезопасить себя от вылета. Что касается "Астаны", то им нельзя терять ни одного очка, чтобы догнать "Ордабасы" и рассчитывать на "золотой матч". В то же время шымкентцы должны проиграть в двух оставшихся матчах, чтобы в столице порадовались реальному шансу защитить свое прошлогоднее чемпионство.

Но если "Астана" не наберет три очка в домашней игре с "Жетысу", то все будет предрешено в пользу "Ордабасы". Тогда столичные уже никак не догонят конкурентов, даже если шымкентцы на радостях проиграют оставшиеся встречи.

Битва за возможное участие в еврокубках. У "Кайрата" открытая дорога к топ-4

Алматинцы всего на один балл опережают петропавловский "Кызыл-Жар", но оставшиеся матчи "Кайрата" подобраны идеально. Дело в том, что завтра они примут у себя дома уже вылетевший из премьер-лиги "Аксу". Понятно, что первые будут играть с мотивацией, а вторые выйдут на поле просто потому что надо.

А в последнем туре желто-черных ждет выездной матч с "Атырау". Нефтяники занимают шестое место. Они уже обезопасили себя от вылета, а в топ-4 дорога им не светит. Получается, что клуб из одноименного города провел ровный и вполне удовлетворительный сезон. Выкладываться на полную в последнем туре им, в принципе, уже не нужно. И это делает "Кайрат" явным фаворитом в борьбе за четвертую строчку.

"Кызыл-Жар" же в воскресенье сыграет в гостях с "Мактааралом", который близок к вылету, но еще может спастись. Зеленые точно намерены прервать свою неудачную серию из трех матчей без побед и, наконец, сделать глоток свежего воздуха, улучшим положение в турнирной таблице. Поэтому с ними северянам будет нелегко.

В последнем туре петропавловцы дома примут "Кайсар". Возможно, что к тому моменту кызылординцы уже оторвутся от зоны вылета и, следовательно, не будут решать никаких задач. В этой встрече "Кызыл-Жару" должно быть легче, но это только на бумаге. 

Если "Кайрат" завтра обыграет "Аксу", а "Кызыл-Жар" в воскресенье вовсе уступит "Мактааралу", то алматинцы досрочно гарантируют себе место в топ-4. Но для полного успеха они должны будут дождаться 4 ноября, ведь для их участия в еврокубках сезона 2024/25 нужна будет победа "Ордабасы" в финале Кубка над "Тоболом".

По итогам тура в зоне вылета могут оказаться четыре клуба

Всего шесть команд все еще могут гипотетически вылететь из КПЛ. Но мы сосредоточим внимание на тех, кто уже по итогам 25-го тура может занять 12-ю строчку в таблице, которая является третьей с конца и влечет за собой вылет в первую лигу.

Пока самая опасная ситуация у "Мактаарала" и "Окжетпеса". Атакентцы дома сыграют с не менее мотивированным "Кызыл-Жаром", а "Окжетпес" примет "Актобе", который уже точно финиширует в топ-3 и не сможет претендовать на что-то лучшее, чем второе место.

По разнице мячей "Мактаарал" соперников опережает. У них показатель "-4", а у синегорцев все "-11". Поэтому ситуация у "Окжетпеса" сложнее. Тем более они сыграют с "Актобе". Поэтому слабо верится, что от клуба из Кокшетау можно ждать положительных результатов (а еще есть огромные финансовые проблемы), в отличие от "Мактаарала", который способен побороться с "Кызыл-Жаром".

Если же победы добудут и "Мактаарал", и "Окжетпес", то они могут догнать "Жетысу" и "Шахтер", у которых по 28 баллов. Этим двум клубам действительно не повезло, ведь они сыграют с претендентами на чемпионство в гостях - с "Астаной" и "Ордабасы" соответственно.

Если вдруг все так и случится, то наибольший риск вылететь из КПЛ перед последним туром будет у команды, обладающей худшей разницей забитых и пропущенных. Не исключено, что это будет "Жетысу", ведь их показатель уже сейчас "-10", и при этом мы допускаем возможную победу "Окжетпеса", у которого разница в таком случае улучшится.

Полностью календарь игр 25-го тура выглядит следующим образом:

Суббота, 21 октября:

16:00. "Мактаарал" - "Кызыл-Жар". Хозяева борются за выживание, гости - за топ-4.
18:00. "Тобол" - "Каспий". Хозяева могут обезопаситься от понижения, гости уже вылетели из КПЛ.
18:00. "Кайрат" - "Аксу". Хозяева борются за топ-4, гости уже вылетели из КПЛ.
20:00. "Астана" - "Жетысу". Хозяева преследуют лидера, гости все еще могут вылететь.

Воскресенье, 22 октября:

14:00. "Окжетпес" - "Актобе". Хозяева борются за выживание, гости уже гарантировали себе топ-3.
17:00. "Кайсар" - "Атырау". Хозяева могут обезопаситься от вылета, гости уже закрепились в середине таблицы.
19:00. "Ордабасы" - "Шахтер". Хозяева могут оформить чемпионство, гости все еще могут вылететь.

Отметим, что матчи "Мактаарал" - "Кызыл-Жар", "Астана" - "Жетысу", "Окжетпес" - "Актобе", "Кайсар" - "Атырау" и "Ордабасы" - "Шахтер" в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Оставшиеся два матча субботы вы сможете посмотреть на YouTube-канале ПФЛК ТВ.

Фото: ПФЛК (1,2), ФК "Кайрат" (3), ФК "Астана" (4)©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 24 17 4 3 45-19 55
2 Астана 24 15 4 5 33-22 49
3 Актобе 24 13 9 2 41-20 48
4 Кайрат 24 11 7 6 40-31 40
5 Кызылжар 24 11 6 7 24-20 39
6 Атырау 24 8 9 7 24-26 33
7 Кайсар 24 8 6 10 29-30 30
8 Тобол 24 8 6 10 25-32 30
9 Шахтер 24 7 7 10 29-32 28
10 Жетысу 24 8 4 12 24-34 28
11 Мактаарал 24 7 4 13 26-30 25
12 Окжетпес 24 7 4 13 24-35 25
13 Аксу Пв 24 5 3 16 22-38 18
14 Каспий 24 3 7 14 26-43 16

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