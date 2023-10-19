Казахстанскому клубу выдвинули ультиматум и пригрозили обращением в ФИФА

Футбольный клуб "Окжетпес" из Кокшетау по-прежнему испытывает финансовые трудности в этом сезоне, вследствие чего образовались долги перед игроками и тренерами, сообщают Vesti.kz.

Некоторые из них готовы пойти на крайние меры.

"Направили в ФК "Окжетпес" претензии от имени тренера по вратарям Тимура Касимова и футболиста Вячеслава Граба. В течение ближайших дней будут направлены еще несколько претензий футболистов. Если клуб не погасит задолженности в течение 15 дней, Касимов и Граб напишут заявления об увольнении и обратятся в Футбольный трибунал ФИФА. Задолженности составляют суммы в размере более 6 среднемесячных заработков", - пишет телеграм-канал Честность - не порок.

Напомним, ранее синегорцы в знак протеста пропустили тренировку команды, а также грозились сорвать матч национального чемпионата. Отмечалось, что у некоторых футболистов нет денег, чтобы элементарно вернуться к себе домой во время отпуска.

На данный момент "Окжетпес" ведет борьбу за сохранение прописки в высшей лиге, кокшетаусцы занимают 12-е место в таблице, набрав 25 очков после 24 матчей.

В 25-м туре, 22 октября, "Окжетпес" сыграет с "Актобе".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 24 17 4 3 45-19 55 2 Астана 24 15 4 5 33-22 49 3 Актобе 24 13 9 2 41-20 48 4 Кайрат 24 11 7 6 40-31 40 5 Кызылжар 24 11 6 7 24-20 39 6 Атырау 24 8 9 7 24-26 33 7 Кайсар 24 8 6 10 29-30 30 8 Тобол 24 8 6 10 25-32 30 9 Шахтер 24 7 7 10 29-32 28 10 Жетысу 24 8 4 12 24-34 28 11 Мактаарал 24 7 4 13 26-30 25 12 Окжетпес 24 7 4 13 24-35 25 13 Аксу Пв 24 5 3 16 22-38 18 14 Каспий 24 3 7 14 26-43 16 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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