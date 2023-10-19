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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Казахстанскому клубу выдвинули ультиматум и пригрозили обращением в ФИФА

Казахстанскому клубу выдвинули ультиматум и пригрозили обращением в ФИФА
©ФИФА

Футбольный клуб "Окжетпес" из Кокшетау по-прежнему испытывает финансовые трудности в этом сезоне, вследствие чего образовались долги перед игроками и тренерами, сообщают Vesti.kz.

Некоторые из них готовы пойти на крайние меры.

"Направили в ФК "Окжетпес" претензии от имени тренера по вратарям Тимура Касимова и футболиста Вячеслава Граба.

В течение ближайших дней будут направлены еще несколько претензий футболистов.

Если клуб не погасит задолженности в течение 15 дней, Касимов и Граб напишут заявления об увольнении и обратятся в Футбольный трибунал ФИФА.

Задолженности составляют суммы в размере более 6 среднемесячных заработков", - пишет телеграм-канал Честность - не порок.

Напомним, ранее синегорцы в знак протеста пропустили тренировку команды, а также грозились сорвать матч национального чемпионата. Отмечалось, что у некоторых футболистов нет денег, чтобы элементарно вернуться к себе домой во время отпуска.

На данный момент "Окжетпес" ведет борьбу за сохранение прописки в высшей лиге, кокшетаусцы занимают 12-е место в таблице, набрав 25 очков после 24 матчей.

В 25-м туре, 22 октября, "Окжетпес" сыграет с "Актобе".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 24 17 4 3 45-19 55
2 Астана 24 15 4 5 33-22 49
3 Актобе 24 13 9 2 41-20 48
4 Кайрат 24 11 7 6 40-31 40
5 Кызылжар 24 11 6 7 24-20 39
6 Атырау 24 8 9 7 24-26 33
7 Кайсар 24 8 6 10 29-30 30
8 Тобол 24 8 6 10 25-32 30
9 Шахтер 24 7 7 10 29-32 28
10 Жетысу 24 8 4 12 24-34 28
11 Мактаарал 24 7 4 13 26-30 25
12 Окжетпес 24 7 4 13 24-35 25
13 Аксу Пв 24 5 3 16 22-38 18
14 Каспий 24 3 7 14 26-43 16

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Метки:
КПЛ Окжетпес ФК ФИФА

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