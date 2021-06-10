После впечатляющего прошлого сезона российский полузащитник Арсен Хубулов в этом году уже не выглядит лидером "Шахтера". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему уход игрока является одним из выходов для карагандинского клуба.

Зимой Хубулов долго раздумывал по поводу своего будущего, и вариант с "Шахтером" был для него не в приоритете. Российским полузащитником интересовались разные европейские команды, а также "Астана", но в итоге "Шахтер" убедил Хубулова, дал ему улучшенный контракт, его условия оказались наиболее высокими в команде. Кроме того, хавбека официально наделили капитанскими обязанностями.

Но игра Хубулова уже не выглядела столь эффективной и опасной. До шестого тура у него не было ни одного результативного действия, и это учитывая еще два матча в Суперкубке Казахстана. Тяжелый старт "Шахтера" был связан в том числе с формой Хубулова, который не вел команду за собой, а, наоборот, растворился на поле.

Но даже смена тренера и приход Магомеда Адиева глобально не изменили ситуацию. Да, Хубулов на эмоциональном всплеске провел результативный матч с "Актобе" (два гола плюс ассист), но дальше продолжилась серия невзрачных матчей, где от игрока снова исходила минимальная польза в атакующих действиях.

В 12-м и 13-м турах Хубулов выходил лишь на замену, а в 14-м и вовсе не попал в заявку. Как утверждает пресс-служба "Шахтера", сейчас игрок работает по индивидуальной программе после травмы.

"В "Кубани" у меня был Арсен Хубулов, и я с ним сражался, пытался вытащить из него все, что возможно, но не получилось. Однажды попросил помощников вызвать его ко мне побеседовать, сам сел за стол и работаю с бумажками. Заходит Арсен, садится, минуту ждет – ноль внимания от меня. Тишина. Вторую минуту ждет, не понимает, в чем дело. Я, не поднимая головы: "Арсен, как дела? – Хорошо. – Как тренировка? – Да нормально. – Ну да, согласен".

И я вскакиваю, хватаю стул, замахиваюсь на него, как Кокорин, и матом: "Сейчас я тебя там, туда-сюда, совсем не работаешь!". Потом поставил стул, сел спокойно: "Ладно, Арсен, иди. Все хорошо". Помощник глаза вытаращил: что это было? Я смеюсь, говорю: "Театр, слушай! Завтра посмотришь, будет пахать". Ну я же знал его! Понятно, что если там замахнулся бы на бразильца, то, может, что-то другое было бы, он бы уехал сразу (смеется). А этот наш, ничего страшного", - так мотивировал полузащитника тренер Сергей Ташуев.

Возможно, Хубулову необходима именно такая встряска, но, с другой стороны, ситуация, описываемая Ташуевым, была шесть лет назад, в то время как сейчас это уже опытный и зрелый игрок, на которого вряд ли можно и стоит влиять подобными методами.

Перед стартом еврокубков и второй частью сезона "Шахтер" затеял процесс перестройки состава, и к уже официально ушедшим из клуба Павлову, Балашову, может примкнуть и Хубулов.

В КПЛ "горняки" идут в зоне вылета - команда набрала девять очков после 14 туров и занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице.

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