Дастан Сатпаев и Темирлан Анарбеков на сегодня самые узнаваемые и обсуждаемые воспитанники "Кайрата" в актуальном составе, однако есть у алматинцев и другие потенциальные герои, воспитанные внутри академии. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как 18-летний Рамазан Багдат стремительно подбирается к основной обойме "желто-черных" и в перспективе претендует на место в сборной Казахстана.

В последние годы внутри системы "Кайрата" всегда появлялся габаритный форвард с очевидными характеристиками девятого номера. Таким был Артур Шушеначев, позже сверкнул Ян Труфанов, теперь вот растет Багдат.

Перфоманс в первой лиге и шанс от Уразбахтина

Традиционно воспитанники "Кайрата" блистают на молодежном и юношеском уровне, в эту категорию входит и Рамазан. В 2023 году он был признан лучшим нападающим в QJ League, забив 15 голов и отдав 7 голевых передач.

В прошлом году прогресс продолжился уже на другом уровне. Багдат забил 11 голов в 15 матчах первой лиги за "Кайрат-Жастар". В силовой, но при этом не слишком интенсивной лиге он показал свои основные качества - умение хладнокровно завершать эпизоды, находить пространство и убегать от оппонентов на дистанционной скорости.

Нынешний год для Рамазана вновь был ознаменован повышением - его подняли уже в основную команду. Рафаэль Уразбахтин отлично знает возможности Багдата и хотел, чтобы он постепенно адаптировался к новым условиям и коллективу.

Отличился в КПЛ и боролся в Лиге чемпионов

Да, в первой части КПЛ он получал мизерное количество времени, выходя на замену в концовках. Но старт в еврокубках и как следствие игра на два фронта предусматривала активную ротацию. Багдат почти сразу воспользовался своим шансом. В первом же матче, где ему доверили сыграть все 90 минут, он забил два мяча (то была встреча с "Тураном"). В следующем туре он забил уже "Кайсару", снова выйдя в основе. Эти голы показатель разнообразия Багдата - он забил левой и правой ногой, а также головой.

При этом Уразбахтин не опасался задействовать Багдата и в матчах квалификации Лиги чемпионов. Так, Рамазан со скамейки выходил в играх против "Олимпии", КуПСа и "Селтика". В своем возрасте он выглядел достаточно уверенно и, по сути, выполнил установку тренера.

Однозначно, старт карьеры в основной команде "Кайрата" у Багдата получился успешным и сейчас он уже добрался до молодежной сборной U-21 (хотя по возрасту подходил и для U-19). Конечно, далеко заглядывать бессмысленно, но по своим качествам Рамазан точно способен выйти на уровень главной сборной и основы "Кайрата". Более того, Багдат в таком возрасте может заинтересовать и зарубежные клубы. Да, это вполне реально, ведь в Европе ищут юных талантов, а Багдат в свои 18 лет уже получил отличный опыт в квалификации ЛЧ и почти наверняка сыграет определенное время и в основном этапе.

Фото: Рамазан Багдат, ФК "Кайрат"©