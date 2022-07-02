Защитник "Тобола" Сергей Малый прокомментировал игру команды в матче 16-го тура КПЛ против "Турана", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"У нас давно проблемы в игре с мячом, на них уже нельзя закрывать глаза. "Туран" отлично использовал свои моменты. Слава Богу за такой результат, учитывая, как развивались события.

Нам нужно улучшать фазу владения мячом во всех зонах, правильно перемещаться по полю. Надеюсь, сделаем правильные выводы и будем максимально готовы к следующей игре", - цитирует Малого пресс-служба клуба.

Отметим, что "Тобол" избежал поражения во встрече с "Тураном" (2:2), сравняв счет в дополнительное время на 100-й минуте. Малый в этом матче отличился забитым голом на 86-й минуте.

Напомним, что в квалификации Лиги чемпионов "Тобол" сыграет с венгерским "Ференцварошем". Первый матч пройдет в среду, 6 июля, в Костанае, а ответный - 13 июля в Будапеште.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 14 8 2 4 20-17 26 2 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 3 Астана 14 7 3 4 29-16 24 4 Ордабасы 14 7 2 5 21-14 23 5 Тараз 14 6 4 4 18-13 22 6 Каспий 14 7 1 6 15-15 22 7 Атырау 14 5 5 4 17-15 20 8 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20 9 Шахтер 14 5 2 7 20-20 17 10 Туран 13 3 7 3 11-12 16 11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15 12 Аксу Ак 13 4 2 7 11-19 14 13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12 14 Мактаарал 14 2 4 8 11-23 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Новый выпуск на нашем YouTube-канале. Откровенно поговорили с Ильей Ильиным: