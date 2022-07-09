Защитник сборной Казахстана вместо "Астаны" выбрал другой клуб

©ФК "Шахтер"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 08:31

Защитник сборной Казахстана Тимур Досмагамбетов перешел в "Актобе", сообщает Meta-ratings.kz.

33-летний футболист официально расторг контракт с "Шахтером" по обоюдному согласию сторон.

В "Актобе" Досмагамбетов переходит в качестве свободного агента. Ранее им активно интересовалась "Астана".

В текущем сезоне КПЛ на его счету 14 матчей, в которых он забил пять голов.

Ранее Досмагамбетов выступал за "Актобе", "Окжетпес", "Восток", "Тараз", "Тобол" и "Ордабасы".

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Метки:
Астана ФК Актобе ФК Сборная РК по футболу КПЛ

Казахстан(футбол) КПЛ
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