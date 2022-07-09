Защитник сборной Казахстана Тимур Досмагамбетов перешел в "Актобе", сообщает Meta-ratings.kz.

33-летний футболист официально расторг контракт с "Шахтером" по обоюдному согласию сторон.

В "Актобе" Досмагамбетов переходит в качестве свободного агента. Ранее им активно интересовалась "Астана".

В текущем сезоне КПЛ на его счету 14 матчей, в которых он забил пять голов.

Ранее Досмагамбетов выступал за "Актобе", "Окжетпес", "Восток", "Тараз", "Тобол" и "Ордабасы".

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