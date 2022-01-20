Экс-капитан и защитник Гафуржан Суюмбаев покидает "Кайрат". Официальному сайту клуба он рассказал о том, как провел в составе "желто-черных" шесть сезонов и попрощался с болельщиками алматинцев.

"Уважаемая администрация, технический персонал, медицинский и тренерский штаб ФК "Кайрат". Хочу выразить свою благодарность вам за вашу работу. За столько лет работы с вами я убедился в вашей преданности клубу, игрокам команды. Спасибо болельщикам за поддержку даже в тяжелые времена. Я горд быть частью истории футбольного клуба "Кайрат". Отдельная благодарность Кайрату Советаевичу за веру в меня", - сказал Гафуржан.

31-летний Суюмбаев присоединился к "Кайрату" в июле 2016 года, сыграл 149 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 24 результативные передачи. В национальную команду привлекается с 2014 года.

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