"Кайрат" объявил об уходе капитана и еще трех лидеров

Алматинский "Кайрат" официально объявил об уходе из команды четырех футболистов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В связи с окончанием трудовых отношений клуб покинули Гафуржан Суюмбаев, Стас Покатилов, Камо Оганесян и Денис Поляков.

Суюмбаев присоединился к "Кайрату" в 2016 году, сыграл 149 матчей, в которых он забил 12 голов и отдал 24 результативные передачи.

Покатилов стал игроком "Кайрата" в 2016 году и сыграл 151 матч, из которых в 45 матчах оставил свои ворота сухими.

Оганесян присоединился к "желто-черным" в 2020 году, отыграл 59 матчей, в которых отличился 6 голами и 5 результативными передачами.

Поляков стал игроком "Кайрата" в 2020 году и отыграл 51 матч, в которых он успел отличиться 4 голами и 2 результативными передачами.

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Добавим, что Оганесян подписал контракт с "Астаной", куда также сватают и Полякова, Суюмбаев близок к переходу в "Туран", а Покатилов находится на просмотре в "Актобе".