Нападающий "Актобе" Дорни Ромеро может быть продан в один из клубов Южной Америки, передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, по нему один из клубов Боливии уже сделал официальное предложение. Обе стороны пока изучают финансовые аспекты.



Ромеро перешел в "Актобе" в начале прошлого года. До этого играл за боливийские "Олвейс Реди", "Реал Санта-Крус", мексиканский "Венадос", доминиканские "Сибао", "Сибао Атлетико" и "Дельфинес дель Эсте".

С 2019 года выступает за сборную Доминиканской Республики.

Контракт игрока с "Актобе" действует до 31 декабря 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 800 тысяч евро.

В минувшем сезоне он провел за казахстанскую команду 31 матч во всех турнирах, забил семь голов и отдал три голевые передачи.